Российского посла вызвали в МИД Румынии из-за беспилотника

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
Посла России в Бухаресте Валерия Кузьмина вызвали в МИД Румынии после падения неизвестного беспилотника вблизи границы с Украиной в ночь с 13 на 14 декабря. Об этом сообщили в румынском ведомстве.
Отмечается, что госсекретарь внешнеполитического министерства по стратегическим делам Юлиан Фота выразил протест румынского правительства из-за очередного инцидента с неконтролируемым падением дрона, который использовался российскими военными для атаки на портовую инфраструктуры Украины.
О падении беспилотника сообщали румынские военные, которые утверждают, что инцидент произошёл во время обстрела черноморской портовой инфраструктуры со стороны российских позиций.
МИД Румынии выразило протест из-за нарушения воздушного пространства государства.
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О падении беспилотника сообщали румынские военные, которые утверждают, что инцидент произошёл во время обстрела черноморской портовой инфраструктуры со стороны российских позиций.
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Анастасия Чинкова