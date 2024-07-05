Президент Украины Владимир Зеленский по телефону обсудил с новым премьер-министром Великобритании Киром Стармером подготовку «беспрецедентного 100-летнего соглашения» Киева и Лондона, сообщает офис президента в Telegram-канале.
Премьер-министр заверил украинского лидера, что поддержка Киева не изменится.
Ранее британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Зеленский предпринимает попытки вовлечь Запад в прямую конфронтацию с Россией исходя из собственных интересов. По его словам, попытка Зеленского вовлечь НАТО в конфликт – это единственная возможность «не только выиграть, но и остаться президентом Украины».
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«Обсудили продолжение двусторонней совместной работы, подготовку беспрецедентного 100-летнего соглашения между Украиной и Великобританией», – заявил Зеленский.
Ранее британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Зеленский предпринимает попытки вовлечь Запад в прямую конфронтацию с Россией исходя из собственных интересов. По его словам, попытка Зеленского вовлечь НАТО в конфликт – это единственная возможность «не только выиграть, но и остаться президентом Украины».
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Александр Климов