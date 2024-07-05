В Британии завершилось голосование на всеобщих парламентских выборах

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В Соединенном Королевстве завершилось голосование на всеобщих парламентских выборах. По итогам голосования Лейбористская партия может прийти к власти в стране впервые за 14 лет, сообщает РИА Новости.
Избирательные участки открылись в 07:00 по местному времени (09:00 по московскому времени) и работали до 22:00 (00:00 по московскому времени). Жители Великобритании избрали 650 делегатов, то есть по одному от каждого округа, в валату общин. Победу одерживает партия, получившая большинство мест в парламенте. В результате ее лидер станет премьер-министром и возглавит британское правительство.
После закрытия избирательных участков будут опубликованы первые результаты exit poll и начнется подсчет голосов. Объявление предварительных результатов ожидается не раньше утра пятницы, 6 июля.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак оставил голос со своей женой на всеобщих парламентских выборах.
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После закрытия избирательных участков будут опубликованы первые результаты exit poll и начнется подсчет голосов. Объявление предварительных результатов ожидается не раньше утра пятницы, 6 июля.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак оставил голос со своей женой на всеобщих парламентских выборах.
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Александр Климов