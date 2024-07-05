Стали известны имена новых глав МИД и Минобороны Великобритании

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В Великобритании назначили новых министра иностранных дел и министра обороны после назначения Кира Стармера на должность премьер-министра. Как сообщается в заявлении, распространенном его канцелярией, эти места заняли Дэвид Лэмми и Джон Хили соответственно.
Вместе с тем сменились руководители и нескольких других министерств. Главой МВД встала Иветт Купер, министром финансов – Рейчел Ривс, министром энергетической безопасности – Эд Милибэнд, министром юстиции – Шабана Махмуд. Каждый из указанных чиновников является членом Лейбористской партии, которая одержала победу на парламентских выборах.
Лейбористы по итогам выборов забрали больше половины из 650 мест в Палате общин. Сегодня, 5 июля, король Карл III дал поручение их лидеру Киру Стармеру сформировать новое правительство и назначил его 58-м премьер-министром Великобритании. Чем известен Стармер, каких взглядов придерживается и как относится к происходящим в мире событиям разбиралась редакция «Радио 1».
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Король Карл III официально назначил Кира Стармера премьер-министром Британии
Данил Пономарев