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ВСУ продемонстрировали всему миру неэффективность вооружений США и стран-участниц НАТО. Об этом рассказал бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.
«Назовите мне хоть одно оружие, которое США поставили Украине и которое по своим характеристикам заставила страны мира сказать: "Боже мой, вы видели это? Мы должны заполучить этот HIMARS, эту 155-мм артиллерийскую пушку! Или посмотрите, какой замечательный танк!» - рассуждает Джонсон в интервью каналу New Rules.
По его словам, все вооружение, предоставленное Украине США и странами НАТО, доказало свою неэффективность в боевых действиях. Таким образом, эксперт выразил уверенность в том, что неправильное использование западной техники украинскими военными продемонстрировало уязвимость США.
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Элина Позднякова