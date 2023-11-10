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Попавший в плен боец 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ Юрий Кузьмич заявил, что бригады украинских войск, где служат много призванных по мобилизации, не получают вооружения и техники стран НАТО, так как украинское командование и власти опасаются их мятежа. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик заявил, что Украину ждет полный крах после окончания конфликта с Россией. По мнению морского экс-пехотинца, западные союзники не помогут Киеву остановить процесс распада, так как Украина больше не представляет для них никакого интереса.
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Екатерина Коршунова