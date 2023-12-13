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Украина не готова к переговорам о вступлении в ЕС, заявил премьер Словакии

Глава Словакии Фицо заявил, что Украина не готова к вступлению в ЕС
13 декабря 2023, 13:14
Фото: iStock/makaule

Фото: iStock/makaule

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украина не готова к началу переговоров о вступлении в Евросоюз. Об этом Фицо сообщил в ходе встречи с депутатами.
Премьер-министр подчеркнул, что Словакия не будет препятствовать началу переговоров по данному вопросу.

Ранее Фицо не раз высказывался на тему того, что Словакия не будет оказывать военную помощь Украине. Фицо отмечал, что Европейский союз, который сейчас играет роль поставщика вооружения киевскому режиму, также должен стать миротворцем.


Напомним, венгерский министр по делам ЕС Янош Бока заявил, что треть стран Евросоюза очень серьезно сомневаются по поводу возможного членства Украины в объединении. По словам венгерского министра, перспектива членства Украины в организации вызвала большие разногласия среди европейских государств.

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Лавров: США боятся, что после СВО Путин «завоюет всю НАТО»
13 декабря 2023, 13:16

Фото: сайт Кремля

США опасаются того, что после завершения СВО на Украине Россия начнет «завоевывать НАТО». Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе своего выступления на совещании в Совете Федерации.
Министр также оценил ход украинского наступления и заявил, что оно потерпело крах. 

В связи с неудачей на линии фронта, американские власти перестали обсуждать возможное стратегическое поражение России.
 
Лавров уверен, что Вашингтон боится допустить победу президента России Владимира Путина в зоне боевого соприкосновения, так как в дальнейшем, может произойти «завоевание НАТО», чего опасаются американцы. 

Прежде сообщалось, что на линии фронта ВСУ терпят неудачи, в связи с недостатком вооружения и техники. В связи с этим, глава Украины Владимир Зеленский обратился к американским законодателям с просьбой о выделении Киеву $61 млрд. 

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Сын Трампа обвинил Зеленского в воровстве
Трамп-младший: Украина не закончит конфликт, пока она может воровать деньги США
13 декабря 2023, 13:01

Фото: iStock/rarrarorro

Сын бывшего президента США Дональда Трампа прокомментировал требования главы Украины о передаче финансов Киеву. Своим мнением он поделился на своей странице в социальной сети Х.
По его словам, Украина завершать конфликт не намерена до тех пор, пока у властей есть возможность воровать американские деньги. Трамп-младший отметил, что американское правительство продолжает отправлять Киеву деньги, взращивая в стране класс олигархов, которые присваивают эти средства. 

Он также обратил внимание на пограничный кризис в США и призвал решать проблемы своего народа. 

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призвал американских властей к тому, чтобы они тратили средства на дроны и приезжали на фронт, вместо того, чтобы путешествовать.

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#сша
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Лавров: Россия не хотела ссориться с Западом, но он пытается разрушить ее связи
13 декабря 2023, 12:50

Фото: сайт Кремля

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не хотела ссориться с западными странами, однако сейчас они пытаются разрушить связи Москвы со странами СНГ. Об этом Лавров сообщил во время выступления с докладом о реализации Концепции внешней политики в Совете Федерации.
Лавров отметил, что «самая главная антироссийская энергия» Запада направлена на разрушение связей между бывшими республиками Советского Союза. Глава МИД подчеркнул, что Россия открыто говорит об этом с союзниками. По словам Лаврова, большинство из них осознает западный замысел.

Ранее президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что хочет подавить Россию. В ответ на это заявление пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у США нет объяснения такой позиции, также как и у европейских лидеров, которые неоднократно изъявляли подобное желание.

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Орбан заявил, что не позволит ЕС начать переговоры о вступлении Украины
13 декабря 2023, 12:34

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не позволит ЕС начать переговоры о вступлении Украины в блок. Приводит его слова портал Mandiner.
Он добавил, что даже в том случае, если Венгрия будет в блоке единственной страной с подобной позицией, то она не изменит свое мнение. Орбан также указал на то, что реальное положение дел на Украине не позволит принять ее в союз и вести с ней переговоры о вступлении в него. 

Премьер уверен, что переговоры с Украиной на сегодняшний день – ошибка.  
 
Прежде сообщалось, что Евросоюз разморозит финансы из фондов, которые в настоящее время принадлежат стране, но в том случае, если Будапешт одобрит очередной пакет финансовой помощи Украине в размере 50 млрд евро. 

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«Время потеряно»: Зеленскому послали неутешительный сигнал
Полковник Макгрегор: Запад должен согласиться на условия РФ по Украине
13 декабря 2023, 12:25

Фото: РИА Новости / Алексей Витвицкий

Запад и Украина должны пойти на условия России по прекращению конфликта. Такое заявление сделал экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.

«Нужно сесть и выслушать все требования России. Все настолько просто. Больше нет шансов добиться условий, выгодных Киеву. Слишком много людей погибло, слишком много времени потеряно, слишком много крови пролилось», — заявил бывший советник.
Он подчеркнул, что в первую очередь нужно прекратить огонь, после чего пригласить военных экспертов и на политическом уровне обсудить все вопрос, перерисовав карту.  

Российская сторона неоднократно заявляла, что готова к переговорам, однако Украина на законодательном уровне ввел запрет на них.

Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов оценил итоги поездки Зеленского в Соединенные Штаты. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Лавров считает, что Запад не хочет создавать государство Палестина
Лавров: судя по всему, Запад не хочет создавать палестинское государство
13 декабря 2023, 12:16

Фото: сайт Кремля

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что государства Запада и Израиль не собираются создавать палестинское государство, предусмотренное решением ООН. Об этом Лавров сообщил во время выступления с докладом о реализации Концепции внешней политики в Совете Федерации.
Лавров отметил, что по имеющейся российской информации, Запад и нынешние израильское власти не хотят объединения Газы с Западным берегом, как того требует решение о создании государства. Министр подчеркнул, что Израиль, несмотря на обращения РФ и иных государств, продолжает «деятельность по созданию на Западном берегу, включая Восточный Иерусалим, еврейских поселений».

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#запад
#лавров
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Лавров: Россия не согласится на договоренности, ущемляющие безопасность Израиля
13 декабря 2023, 11:59

Фото: сайт Кремля

Россия не согласится на договоренности по ближневосточному урегулированию конфликта, которые ущемляют безопасность Израиля. Об этом завил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе своего выступления на пленарном заседании Совета Федерации.
Министр отметил, что также Россия не приемлет исключения возможности создания Палестины. 
 
Лавров добавил, что от того, что использует еврейское государство против палестинского движения ХАМАС, страдает мирное население. В секторе Газа жилые кварталы сравниваются с землей, пояснил глава российского ведомства. Он также назвал ситуацию ужасной. 
 
Конфликт на Ближнем Востоке, который вновь перешел в фазу активного противостояния 7 октября, продолжается. Армия обороны Израиля ежедневно наносит удары по гражданским объектам анклава, в том числе, по объектам, где укрываются мирные жители.  
 
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#палестина
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Зеленский заявил, что без помощи США Киев уступит территории России
WP: Зеленский признал, что без помощи США Киев ждут территориальные потери
13 декабря 2023, 11:59

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

На встрече с конгрессменами в США Зеленский заявил, что Украина не намерена прекращать борьбу. Однако он признал, что без американской помощи Киев неизбежно ждут территориальные потери.
По сообщению газеты The Washington Post, украинский лидер в очередной раз отметил крайнюю необходимость дополнительной поддержки Запада, без которой конфликт станет «более жёстким». Он также добавил, что ВСУ в этом случае без сомнения уступят территорию России, которую он назвал «целеустремлённым и хорошо вооружённым противником».

Президент США Джо Байден во время совместной с Зеленским пресс-конференции указал на то, что администрация Белого дома быстрыми темпами приближается к ситуации, когда у неё не будет возможности направлять помощь Киеву, так как Конгресс никак не может одобрить выделение дополнительных бюджетных ассигнований для Украины.

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В Подмосковье подвели итоги конкурса профессионального мастерства для врачей
13 декабря 2023, 11:58

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В Московской области выбрали лучших медработников скорой помощи. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Итоги конкурса подвели на Московской областной станции скорой медицинской помощи.

«Конкурсы профессионального мастерства проводятся для того, чтобы поддержать лучших сотрудников. Ранее мы уже отметили проявивших себя водителей скорой помощи и диспетчеров, теперь настала очередь медицинских специалистов – врачей, фельдшеров, медбратьев и медсестер. По итогам конкурса определили победителей и призеров в каждой номинации -  в общей сложности 9 человек. Все они получат денежную премию»,  -  отметила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

По итогам победителями конкурса стали Станислав Вахрушев из Сергиева Посада в номинации «Лучший врач», Кристина Сахарова из Жуковского - «Лучший фельдшер» и Вячеслав Сахаров из Красногорска - «Лучший медбрат».

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