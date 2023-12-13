Украина не готова к переговорам о вступлении в ЕС, заявил премьер Словакии

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украина не готова к началу переговоров о вступлении в Евросоюз. Об этом Фицо сообщил в ходе встречи с депутатами.
Премьер-министр подчеркнул, что Словакия не будет препятствовать началу переговоров по данному вопросу.
Ранее Фицо не раз высказывался на тему того, что Словакия не будет оказывать военную помощь Украине. Фицо отмечал, что Европейский союз, который сейчас играет роль поставщика вооружения киевскому режиму, также должен стать миротворцем.
Напомним, венгерский министр по делам ЕС Янош Бока заявил, что треть стран Евросоюза очень серьезно сомневаются по поводу возможного членства Украины в объединении. По словам венгерского министра, перспектива членства Украины в организации вызвала большие разногласия среди европейских государств.
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Ранее Фицо не раз высказывался на тему того, что Словакия не будет оказывать военную помощь Украине. Фицо отмечал, что Европейский союз, который сейчас играет роль поставщика вооружения киевскому режиму, также должен стать миротворцем.
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Екатерина Коршунова