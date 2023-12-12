СМИ: в Киеве считают, что Украина может оказаться на грани выживания

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Украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сообщила, что Украина останется «на грани выживания», если Евросоюз не примет решение по выделению Киеву помощи в размере 50 миллиардов евро, передает Financial Times.
Пакет помощи, который будет меньше, чем 50 миллиардов европейской валюты поставит под угрозу стабильность всей Украины. Стефанишина заключила, что в рамках общения с украинским лидером Владимиром Зеленским на выходных премьер Венгрии Виктор Орбан намекнул, что разблокирование венгерских денежных средств Евросоюзом — это один из аспектов его позиции в отношении Украины.
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