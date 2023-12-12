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Венгерский министр: треть стран ЕС сомневаются по поводу членства Украины

Янош Бока: треть стран ЕС серьезно сомневаются по поводу членства Украины
12 декабря 2023, 10:49
Фото: iStock/Silent_GOS

Фото: iStock/Silent_GOS

Венгерский министр по делам ЕС Янош Бока заявил, что треть стран Евросоюза очень серьезно сомневаются по поводу возможного членства Украины в объединении. Об этом сообщает Financial Times.

По словам венгерского министра, перспектива членства Украины в организации вызвала большие разногласия среди европейских государств.

Ранее украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сообщила, что Украина останется «на грани выживания», если Евросоюз не примет решение по выделению Киеву помощи в размере 50 миллиардов евро. Она подчеркнула, что пока не получила никаких гарантий в том, что пакет финансовой помощи будет в той или иной форме предоставлен украинской стороне.

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В преддверии празднования Дня Победы выпустят газету «Победа Добра!»
12 декабря 2023, 11:05

Фото: istock / SerrNovik

В преддверии масштабного празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне представители сферы образования и культуры объединяются для участия в создании уникального просветительского интернет-портала «Победадобра.РФ».

Под эгидой портала планируется выпуск Всероссийской просветительской газеты «Победа Добра!», которая полностью посвященных 80-летию Победы в ВОВ и направлена на патриотическое воспитание молодого поколения. 

Педагоги обратили внимание на проблему малой осведомленности учащихся фактами о ВОВ, отсутствия интереса к историческим достижениям РФ, а также наличия непонимания детьми связи итогов ВОВ 80-летней давности с жизнью современного мира.

Для финансирования реализации Проекта «Победа Добра!» Оргкомитетом направлена заявка на получение субсидии в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникация РФ

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«Путин наблюдает»: Зеленский паникует из-за срыва американской помощи Украине
Sky News: Зеленский впал в панику из-за угрозы прекращения помощи со стороны США
12 декабря 2023, 10:33

Алексей Витвицкий

Президент Украины Владимир Зеленский начал паниковать из-за возможной остановки поддержки страны со стороны США. Об этом сообщает Sky News.
В материале сказано, что осталось очень мало времени до момента прекращения финансирования Киева Вашингтоном.

«Зеленский в панике. Путин наблюдает», — пишут в материале.
Как считают авторы публикации,  опасения украинского лидера потерять финансовую поддержку Соединенных  Штатов заставили его лично отправиться  в Вашингтон. Отмечается, что Украина может остаться без финансовой поддержки из-за отсутствия успехов на фронте, аргументов в необходимости ее продолжения, а также событий на Ближнем Востоке.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Запада заставит Зеленского пойти на переговоры с Россией в январе 2024 года в швейцарском Давосе.

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#украина
#страны
#владимир зеленский
#путин
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СМИ: в Киеве считают, что Украина может оказаться на грани выживания
FT: в Киеве заявили, что Украина окажется на грани выживания без помощи ЕС
12 декабря 2023, 10:09

Фото: iStock/rarrarorro

Украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сообщила, что Украина останется «на грани выживания», если Евросоюз не примет решение по выделению Киеву помощи в размере 50 миллиардов евро, передает Financial Times.
По словам Стефанишиной, если Киев не получит помощь от Европейского союза, это также будет рассматриваться как «провал всего ЕС». Она подчеркнула, что пока не получила никаких гарантий в том, что пакет финансовой помощи будет в той или иной форме предоставлен украинской стороне.

Пакет помощи, который будет меньше, чем 50 миллиардов европейской валюты поставит под угрозу стабильность всей Украины. Стефанишина заключила, что в рамках общения с украинским лидером Владимиром Зеленским на выходных премьер Венгрии Виктор Орбан намекнул, что разблокирование венгерских денежных средств Евросоюзом — это один из аспектов его позиции в отношении Украины.

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В РФ оценили идею Киева «попрыгать и сплясать» ради членства в Евросоюзе
Политолог Смолин: дорога в ЕС для Украины закрыта на десятилетия вперед
12 декабря 2023, 08:52

Фото: istock / artJazz

Российский политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин в беседе с радио Sputnik заявил, что дорога в Европейский союз для Украины закрыта на десятилетия вперед. Таим образом он прокомментировал идею Киева «попрыгать и сплясать» ради членства в политическом блоке.

Напомним, 11 декабря глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что для членства в Евросоюзе нужно «попрыгать и сплясать» для выполнения всех условий. Как заявил Кулеба, все ключевые рекомендации Венецианской комиссии уже внедрены в законодательство Украины.

«Украинцы могут плясать сколько влезет, дорога в Евросоюз для них пока явно закрыта. У Евросоюза масса внутренних проблем и без Украины, которая ведет боевые действия и в ближайшие месяцы явно их проиграет», — отметил Смолин.
Он также обратил внимание, что ЕС не планирует разбираться с проблемами Украины и только дает обещания. По мнению политолога, процесс вступления в ЕС может занять больше 30 лет, при этом ни к чему не привести, как было с Турцией. 

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#политолог
#ес
#евросоюз
#украина
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В Чехии призвали к запугиванию России
CT24: глава генштаба Чехии призвал запугивать Россию, чтобы не воевать с ней
12 декабря 2023, 07:02

Фото: istock / Konoplytska

Начальник генштаба Чехии Карел Ржегка заявил, что Россию нужно запугивать, чтобы не воевать с ней. Об этом информирует телеканал CT24.

Ржегка заверил, что чешская сторона обязано показать Москве способность  и волю к защите собственной страны.

«Речь идет не о какой-то декларации — они должны увидеть, что это действительно бессмысленно», — отметил Генерал .
Он также добавил, что необходимо продолжать оказывать поддержку Украине, так как она является «покупателем времени» для Европы. Кроме того, по мнению Ржегки,  Украина «держит» Россию «подальше от границ» Евросоюза.

Ранее глава Министерства иностранных дел Чехии Ян Липавский предложил ограничить передвижения российских дипломатов и членов их семей по странам Европейского союза. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#украина
#страны
#чехия
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В США назвали визит Зеленского «позорным фарсом»
Сенатор Вэнс назвал визит Зеленского в США «позорным фарсом»
12 декабря 2023, 06:46

Сенатор-республиканец от штата Огайо Джей Ди Вэнс назвал визит украинского лидера Владимира Зеленского в США позорным фарсом. Об этом он сказал в эфире телеканала Fox News.
По мнению американского политика, Конгрессу придётся пройти недостойный процесс, когда Зеленский приедет и станет требовать очередные миллиарды американских налогоплательщиков.

Вэнс подчеркнул, что считает визит президента Украины нелепостью, которая была задумана ради оказания давления на республиканцев.

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#оружие
#политика
#зеленский
#украина
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Филиппо: Зеленского вынудят вести переговоры в Давосе в январе 2024 года
12 декабря 2023, 04:18

Фото: Сайт Кремля

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал дату, когда, по его мнению, Запад заставит президента Украины Владимира Зеленского на переговоры с Россией. Политик считает, что это должно произойти уже в январе будущего года в швейцарском Давосе.
«Тяжело приходится Зеленскому: его хозяева в Давосе жестоко поставят его на место! Именно там, на ежегодном заседании Всемирного форума в январе 2024 года, Зеленский будет вынужден вести переговоры по мирному плану!», — написал Филиппо на своей странице в социальной сети X.

Флориан Филиппо уже не впервые критикует поведение Киева и призывает перестать оказывать поддержку режиму Владимира Зеленского. Так, недавно политик отметил, что недавняя новость о том, что законопроект о выделении помощи Израилю и Украине не прошел процедурное голосование в сенате Соединённых Штатов, стала настоящей катастрофой для украинского президента

Ранее посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что переговоры между РФ и Украиной могут начаться только в случае «демилитаризации», «денацификации» Украины и признания Киевом «новых территориальных реалий».

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#владимир зеленский
#россия
#украина
#франция
#переговоры
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Президент Венесуэлы Мадуро: США выкинут Зеленского на помойку
Мадуро: США выкинут Зеленского на помойку как ненужную марионетку
12 декабря 2023, 04:09

Фото: сайт Кремля

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что США используют украинского лидера Владимира Зеленского, после чего выкинут на помойку как ненужную марионетку. Своим мнение он поделился в программе «С Мадуро +».
«Не в первый раз империализм ставит марионетку, использует ее и выбрасывает на помойку. У нас был шут, как Зеленский, - Гуаидо. Империализм схватил его и выкинул на помойку в Майами. Теперь он живет как мусор в Майами, но с миллионами в кармане», — сказал Мадуро.

Он добавил, что примеры, подобные Гуаидо, которых используют для провокаций и разделения народа, ещё обязательно будут.

«Империализм как дьявол – ты ему служишь, а потом он тебя выплевывает. Похоже, Зеленского ждет та же удача: один раз ты подвел, тебя выбрасывают, дают тебе пинок, бросают тебя. Это судьба тех, кто продает свою душу дьяволу», - подчеркнул президент Венесуэлы.

В 2019 году в Венесуэле против принявшего присягу президента Николаса Мадуро начались массовые протесты. Глава подконтрольной оппозиции Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. При этом ряд западных стран и США заявили о признании Гуаидо. Мадуро в свою очередь назвал главу парламента марионеткой Вашингтона. Россия, Турция, Китай и ряд других стран поддержали Николаса Мадуро как легитимного президента Венесуэлы.

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#сша
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#зеленский
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Страны ЕС не смогли согласовать запрет на продажу нефтяных танкеров России
Reuters: Страны ЕС не смогли согласовать запрет на продажу нефтяных танкеров РФ
12 декабря 2023, 03:55

Фото: iStock/Dikuch

Страны Евросоюза (ЕС) в разрабатываемом двенадцатом пакете санкций не смогли согласовать запрет на продажу танкеров России. Такой запрет ранее предлагала ввести Еврокомиссия (ЕК), пишет Reuters со ссылкой на дипломатические источники в Брюсселе.
По информации издания, изначально ЕК хотела запретить продажу старых танкеров российским компаниям и компаниям, которые могли бы использовать свои танкеры якобы для обхода введенного G7 потолка цен. Однако это предложение не было принято из-за средиземноморских стран с мощными морскими транспортными компаниями, опасающимися, что на фоне такого решения их конкурентоспособность будет подорвана.

Отмечается, что новый пакет санкций требует от морских перевозчиков из стран, поддерживающих санкции ЕС, уведомлять Еврокомиссию о продаже танкеров РФ при наличии таких сделок.

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