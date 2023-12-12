Венгерский министр: треть стран ЕС сомневаются по поводу членства Украины

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Венгерский министр по делам ЕС Янош Бока заявил, что треть стран Евросоюза очень серьезно сомневаются по поводу возможного членства Украины в объединении. Об этом сообщает Financial Times.
Ранее украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сообщила, что Украина останется «на грани выживания», если Евросоюз не примет решение по выделению Киеву помощи в размере 50 миллиардов евро. Она подчеркнула, что пока не получила никаких гарантий в том, что пакет финансовой помощи будет в той или иной форме предоставлен украинской стороне.
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