Украина открыла новый фронт против России

Фото: iStock/Silent_GOS
Украинские власти пытаются расстроить планы России в Африке путём развития дипломатических отношений со странами региона. Об этом сообщает французский журнал Le Point.
Отмечается, что в последнее время Украина активизировалась в Африке, проводя переговоры, открывая новые посольства и пытаясь развивать дипотношения.
Автор материала подчеркнул, что многие африканские страны выступили с поддержкой России после начала спецоперации на Украине.
Посол Украины в Сенегале Юрий Пивоваров в беседе с изданием пожаловался, что Киев разочарован рядом стран, которых раньше считал союзниками. Также он назвал немыслимым тот факт, что многие государства отказались от осуждения действий России.
Читайте также:
Обозреватель Мхланга заявил об осознании Африкой значения России
Песков : Конго является перспективной для РФ страной
Россия поставила в ЦАР 50 тысяч тонн пшеницы в качестве гуманитарной помощи
Автор материала подчеркнул, что многие африканские страны выступили с поддержкой России после начала спецоперации на Украине.
Посол Украины в Сенегале Юрий Пивоваров в беседе с изданием пожаловался, что Киев разочарован рядом стран, которых раньше считал союзниками. Также он назвал немыслимым тот факт, что многие государства отказались от осуждения действий России.
Читайте также:
Обозреватель Мхланга заявил об осознании Африкой значения России
Песков : Конго является перспективной для РФ страной
Россия поставила в ЦАР 50 тысяч тонн пшеницы в качестве гуманитарной помощи
Анастасия Чинкова