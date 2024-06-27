Песков : Конго является перспективной для РФ страной

Фото: Сайт Кремля
Конго является перспективной страной для развития отношений с Россией. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Лидер демократической республики Дени Сассу-Нгессо сейчас в РФ с официальным визитом.
«Весьма и весьма перспективная для нас страна, дружественная страна для развития двусторонних отношений, потенциал которых весьма и весьма далек от полноценного задействования, поэтому есть над чем работать», — сказал представитель Кремля.
Песков добавил, что глава Республики Конго часто посещает Россию. В частности, отмечает пресс-секретарь президента РФ, Дени Сассу-Нгессо активно участвовал в саммите Россия-Африка в Петербурге, а также был на аналогичном мероприятии в 2019 году в Сочи.
Ранее сообщалось, что лидеры государств обсудят конфликт на Украине.
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Никита Кротов