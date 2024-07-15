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Геополитический обозреватель Джо Мхланга заявил о том, что Африка осознаёт значительную роль России и её партнёров на международной арене.
В то время как Запад, по его словам, до сих пор сильно недооценивает этот регион.
До этого предприниматель Ким Шмитц назвал президента России Владимира Путина и председателя Китая Си Цзиньпина мудрыми лидерами. Как пишут argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости, Шмитц пояснил, что эти главы стран сдержанно реагируют на эскалацию провокаций со стороны властей США.
Ранее в Минобороны КНР сделали заявление о том, что совместное патрулирование российских и китайских ВМС не связано с текущей мировой обстановкой и не направлено против третьих сторон.
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«Что изменилось, если он в своём «саду» вдруг забеспокоился о «джунглях»? Подобные заявления. Они начинают понимать, что Россия не навязывалась африканцам. Африка пробудилась и осознаёт, какую роль играют Россия и её партнёры, какую серьёзную помощь они оказывают африканцам», — прокомментировал в беседе с RT Мхланга.
До этого предприниматель Ким Шмитц назвал президента России Владимира Путина и председателя Китая Си Цзиньпина мудрыми лидерами. Как пишут argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости, Шмитц пояснил, что эти главы стран сдержанно реагируют на эскалацию провокаций со стороны властей США.
Ранее в Минобороны КНР сделали заявление о том, что совместное патрулирование российских и китайских ВМС не связано с текущей мировой обстановкой и не направлено против третьих сторон.
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Мелисса Тимофеева