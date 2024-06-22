Украина планирует провести второй мирный саммит до конца 2024 года

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Заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что Киев желает организовать второй мирный саммит для решеният урегулирования конфликта с Россией до конца 2024 года, передает «Интерфакс - Украина».
«Процесс не должен быть затянутым. Украина, как никто, хочет как можно быстрее мира», – высказался Жовква.
При этом он уточнил, что Украина «точно не хочет мира, основанного на так называемом российском восприятии реальности».
Жовква добавил, что Зеленский может сесть за стол переговоров с Россией «даже завтра», если Российская Федерация выведет свои войска с территории Украины.
14 июня Владимир Путин потребовал соблюдения условий прекращения огня и начала переговоров по Украине. Он заявил, что Киев должен вывести войска из Херсонской и Запорожской областей, а также ЛНР и ДНР. Украинская сторона также должна уведомить чиновника об отказе от вступления в НАТО.
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Александр Климов