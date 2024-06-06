Песков рассказал, что главное для России в спецоперации

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что главным для РФ является выполнение всех целей спецоперации. Об этом представитель Кремля сообщил журналистам.
По словам Пескова, в настоящее время отсутствуют любые предпосылки для переговоров между Москвой и Киевом. Пресс-секретарь отметил, что Украина абсолютно закрыта для этого.
Представитель Кремля заключил, что Россия будет внимательно следить за конференцией по Украине в Швейцарии.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
Сенатор Табервилл: Путин хочет избавиться от американского оружия на Украине
Бывший разведчик Шаффер: США дали Путину возможность нанести ответный удар
Песков: РФ никому не обязана обозначать регионы поставок дальнобойного оружия
Представитель Кремля заключил, что Россия будет внимательно следить за конференцией по Украине в Швейцарии.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
Сенатор Табервилл: Путин хочет избавиться от американского оружия на Украине
Бывший разведчик Шаффер: США дали Путину возможность нанести ответный удар
Песков: РФ никому не обязана обозначать регионы поставок дальнобойного оружия
Екатерина Коршунова