Украина почти достигла договоренности с МВФ о предоставлении помощи

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По данным Bloomberg, Украина почти достигла соглашения с Международным валютным фондом (МВФ) о предоставлении Киеву 900 миллионов долларов из кредита в 15,6 миллиардов долларов.
Это первый из четырех платежей на общую сумму 5,4 миллиарда долларов США, которые должны быть осуществлены в этом году в рамках полномасштабной программы, утвержденной для Украины на 2023 год.
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Александр Климов