Фото: сайт НАТО
Украинскому правительству в 2025 году потребуется не менее $38 млрд от зарубежных союзников. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале 19 августа.
По мнению украинского премьера, эта сумма является минимальной, чтобы покрыть финансовые нужды страны в следующем году. Таким образом, через мессенджер, Шмыгаль призвал союзников продолжать оказывать финансовую поддержку Украине.
Ранее Германия заявила, что урезает финансирование на военную помощь Украине. Одновременно глава киевского режима Владимир Зеленский обвинил запад в замедлении поставок оружия, что мешает ВСУ наносить удары по России.
Несмотря на помощь Запада и Европы, эксперты продолжают фиксировать бедственного положение ВСУ.
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Ранее Германия заявила, что урезает финансирование на военную помощь Украине. Одновременно глава киевского режима Владимир Зеленский обвинил запад в замедлении поставок оружия, что мешает ВСУ наносить удары по России.
Несмотря на помощь Запада и Европы, эксперты продолжают фиксировать бедственного положение ВСУ.
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Лия Мурадьян