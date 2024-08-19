Фото: сайт Бундестага
Правительство Германии передало Украине еще один дополнительный зенитно-ракетный комплекса IRIS-T SLS и 14 тысяч 155-мм артиллерийских боеприпасов, сообщает кабмин ФРГ. Ранее Берлин уже поставлял Киеву те же комплексы IRIS-T SLS и SLM, а также другую технику и боеприпасы.
Всего до конца года ФРГ намерены поставить Украине еще четыре зенитных комплекса и 10 ЗСУ Gepard. Кроме того Германия планирует экспроприировать активов России для помощи Зеленскому.
Ранее сообщалось о сокращение военной помощи Украине со стороны Германии. Бюджет на военные расходы для ВСУ со стороны Германии на 2025 год снизили с восьми до четырех миллиардов евро.
Он подчеркнул, что в бюджетном плане Германии на предстоящий год размер поддержки Киева был сокращён с восьми миллиардов евро до четырёх, то есть – сразу вдвое. Причиной тому стало поведение Владимира Зеленского, сообщил на своём YouTube-канале экс-советник Кучмы Олег Соскин.
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Ранее сообщалось о сокращение военной помощи Украине со стороны Германии. Бюджет на военные расходы для ВСУ со стороны Германии на 2025 год снизили с восьми до четырех миллиардов евро.
Он подчеркнул, что в бюджетном плане Германии на предстоящий год размер поддержки Киева был сокращён с восьми миллиардов евро до четырёх, то есть – сразу вдвое. Причиной тому стало поведение Владимира Зеленского, сообщил на своём YouTube-канале экс-советник Кучмы Олег Соскин.
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Лия Мурадьян