Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Киев получил от Берлина еще один ЗРК и артиллерийские боеприпасы

Киев получил от Берлина еще один ЗРК и артиллерийские боеприпасы

Германия поставила Украине еще один зенитно-ракетный комплекс IRIS-T SLS
19 августа 2024, 14:10
Фото: сайт Бундестага

Фото: сайт Бундестага

Правительство Германии передало Украине еще один дополнительный зенитно-ракетный комплекса IRIS-T SLS и 14 тысяч 155-мм артиллерийских боеприпасов, сообщает кабмин ФРГ. Ранее Берлин уже поставлял Киеву те же комплексы IRIS-T SLS и SLM, а также другую технику и боеприпасы.
Всего до конца года ФРГ намерены поставить Украине еще четыре зенитных комплекса и 10 ЗСУ Gepard. Кроме того Германия планирует экспроприировать активов России для помощи Зеленскому.

Ранее сообщалось о сокращение военной помощи Украине со стороны Германии. Бюджет на военные расходы для ВСУ со стороны Германии на 2025 год снизили с восьми до четырех миллиардов евро.



Он подчеркнул, что в бюджетном плане Германии на предстоящий год размер поддержки Киева был сокращён с восьми миллиардов евро до четырёх, то есть – сразу вдвое. Причиной тому стало поведение Владимира Зеленского, сообщил на своём YouTube-канале экс-советник Кучмы Олег Соскин.

Читайте также:

Bild: Киев больше не сможет использовать некоторые виды немецких вооружений

Германия больше не может оказывать военную помощь Украине

«Подарки» Украине: Германия одобрила экспорт оружия на рекордную сумму
#евро
#военные
#бюджет
#расходы
#германия
#фрг
#youtube
#сво
#всу
WSJ: Rheinmetall подешевел на 4,5 % из-за данных о прекращении помощи Украине
19 августа 2024, 14:25

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

В понедельник акции немецкого оборонного концерна Rheinmetall снизились в цене на 4,5%, на фоне сообщений о возможном прекращении военной помощи Украине со стороны Берлина. Об этом информирует издание The Wall Street Journal (WSJ).
Согласно информации газеты, цена одной акции компании достигла €536. С начала текущего года акции немецкого концерна увеличились в стоимости на 89%. Rheinmetall получила большую часть заказов от правительства Германии на производство военной техники и боеприпасов для Киева.

Как пишет газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, Германия вынуждена ограничить свою помощь Украине из-за отсутствия дополнительных финансовых ресурсов в рамках текущего бюджетного планирования. Это связано с мерами строгой экономии, предпринимаемыми Ведомством федерального канцлера и министерством финансов.

В свою очередь в кабмине ФРГ со ссылкой на ответ Минфина Германии заявили корреспонденту ТАСС, что двусторонняя помощь Украине со стороны ФРГ в будущем будет частично перенесена на международные программы. Вместе с тем отмечается, что министерство финансов готово обсудить возможность выделения дополнительных средств в ближайшем будущем.

Ранее сообщалось, что правительство Германии передало Украине еще один дополнительный зенитно-ракетный комплекса IRIS-T SLS и 14 тысяч 155-мм артиллерийских боеприпасов.

Читайте также:

Помощник президента Ушаков рассказал, что может повлиять на переговоры с Украиной

Военные ВС РФ уничтожили 26 реактивных снарядов HIMARS

В США сделали тревожное заявление о ситуации в Курской области
#сша
#помощь
#производство
#правительство
#цена
#компании
#германия
#фрг
#заявление
#акции
#вс рф
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Помощник президента Ушаков рассказал, что может повлиять на переговоры с Украиной
Ушаков не уверен во влиянии выборов в США на возможность переговоров с Киевом
19 августа 2024, 14:09

Фото: istockphoto/Diy13

Помощник президента Юрий Ушаков не уверен во влиянии выборов в Америке на возможность переговоров с Украиной. Об этом информирует РИА Новости.
«Не уверен, насколько выборы президента США влияют или нет. Но ситуация на поле, в частности, ситуация в Курской области, конечно, влияет», — заявил он.

Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что перед ВСУ в Курской области среди прочих стояла задача зайти в Курск. По его словам, он изучил некоторые материалы, в которых приводятся задачи украинских военных в Курской области. В этих документах описывается заход в Курск, захват как можно большего числа территорий и Курская атомная электростанция.

Ирина Кириченко из села Черкасского Поречного Суджанского района Курской области рассказала, что в село заходили иностранные наёмники из Франции и Польши. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Военные ВС РФ уничтожили 26 реактивных снарядов HIMARS

Российские военные освободили один из крупных населенных пунктов в ДНР

Путин: Россия сталкивается с кризисами, прежде всего на украинском направлении
#выборы
#сша
#радио
#участок
#село
#всу
#атака
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Еще четверым участникам теракта в «Крокусе» продлили арест
Суд продлил до 22 ноября арест еще четверым фигурантам дела о теракте в «Крокусе»
19 августа 2024, 13:18

Фото: istockphoto/Rattankun Thongbun

Еще четверым предполагаемым исполнителям теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» продлили арест до 22 ноября, сообщает РИА Новости 19 августа.
Ранее, 16 августа, Басманный районный суд Москвы продлил на три месяца срок содержания под стражей Файзова* и еще трех участников дела о теракта в «Крокусе». Они также останутся в СИЗО до 22 ноября. Во время заседания по мере пресечения Адвокат участника теракта Файзова* просил отпустить его из-за состояния здоровья, поскольку тот, по мнению защиты, нуждается в медицинской помощи.

Сообщалось, что сумма долгов фигурантов дела выросла до 15 390 рублей, что связано с административными правонарушениями, совершенными ими. Мирзоев*, например, получил штрафы за нарушения правил дорожного движения, а Исломов* был вовлечен в продажу автомобиля террористам.

Читайте также:

Стало известно, в каких камерах содержат фигурантов дела о теракте в «Крокусе»

Фигуранты дела о «Крокусе» обжаловали продление ареста

Стали известны новые подробности расследования дела о теракте в «Крокусе»

*Внесены в список террористов и экстремистов
#суд
#адвокат
#нарушения
#штрафы
#сизо
#теракт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин и Алиев начали переговоры в Азербайджане
19 августа 2024, 13:03

Фото: Сайт Кремля

В Азербайджане начались переговоры президента России Владимира Путина с его коллегой Ильхамом Алиевым, сообщается на сайте Кремля.
Лидеры стран обсуждают различные направления для совместной деятельности. Среди них промышленная кооперация, энергетика, транспорт, легкая промышленность, логистика.

Глава российского государства подчеркнул, что нынешний товарооборот пока не соответствует возможностям двух государств.

Алиев подметил, что страны совместно работают в гуманитарной сфере и многих других. Он уверен, что визит Путина принесет пользу для отношений Азербайджана и России.

Ранее сообщалось, что премьер Индии Нарендра Моди посетит в ближайшее время две страны. В одну из них Моди приедет впервые спустя 40 лет.

Читайте также:

В РФ назвали цель ударов боевиков ВСУ по мостам в Курской области

«Выбейте фашистов»: Пасынок главкома ВСУ обратился к российской армии

Ушаков: РФ готова к переговорам с Украиной, однако Киев не идет на контакт
#россия
#азербайджан
#переговоры
#владимир путин
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин: Россия сталкивается с кризисами, прежде всего на украинском направлении
19 августа 2024, 13:03

Фото: сайт Кремля

Российская Федерация сталкивается с кризисами, прежде всего на украинском направлении. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«Россия сталкивается с кризисами, в том числе и прежде всего, конечно, на украинском направлении. Но историческая вовлеченность России в ситуацию на Южном Кавказе, причем за последние несколько лет, диктует нам необходимость участия в этих событиях», — сказал он.

По его словам, Российская Федерация участвует только в той части, в которой это востребовано сторонами.

Президент России прилетел в Баку с двухдневным государственным визитом 18 августа. Российский лидер и президент Азербайджана Ильхам Алиев проводят переговоры. Ранее глава государства заявил, что у России и Азербайджана есть множество областей для сотрудничества, таких как промышленная кооперация, транспорт и логистика, а также лёгкая промышленность.

До этого стало известно, что президент Путин обсудит с президентом Алиевым вопросы азербайджано-армянского примирения. Руководители также обменяются мнениями по главным вопросам региональной и международной политики. Помимо этого, по итогам визита будет подписан ряд совместных документов.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин проводит неформальную встречу с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым и его женой. При встрече главы государств крепко обнялись, тепло поприветствовали друг друга.

Читайте также:

Путин прибыл в Азербайджан с официальным двухдневным государственным визитом

Путина пригласили на ужин с Алиевым и его женой в домашней резиденции

Российские военные освободили еще один населенный пункт
#россия
#военные
#президент
#азербайджан
#лидер
#путин
#рф
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В РФ назвали цель ударов боевиков ВСУ по мостам в Курской области
Депутат ГД Красов связал разрушение мостов под Курском с истощением боевиков ВСУ
19 августа 2024, 12:47

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Боевики ВСУ бьют по мостам под Курском, чтобы помешать бойцам ВС РФ уничтожить противника, сообщил в беседе с «Лентой.ру» депутат ГД Андрей Красов.
«У наших военных есть задача уничтожить вторгшуюся на территорию страны группировку. Выведением из строя мостов Украина как раз пытается помешать этим действиям», — сказал парламентарий.

Он добавил, что действия со стороны ВСУ на текущий момент являются актом военной агрессии.

Ранее была информация, что ВСУ нанесли удар по третьему мосту через реку Сейм, что в Курской области. Три пролета разбиты.

Боевики ВСУ напали на Курскую область 6 августа. Бои там продолжаются.

До этого сообщалось, скольких украинских диверсантов взяли морпехи ЧФ в Курской области.

Читайте также:

Гладков призвал отправить детей из приграничных районов учиться в другие регионы

В США сделали тревожное заявление о ситуации в Курской области

ВС РФ раскрыли хитрость ВСУ
#россия
#украина
#война
#сво
#всу
#курская область
#новости
#госдума
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Выбейте фашистов»: Пасынок главкома ВСУ обратился к российской армии
Пасынок главкома ВСУ назвал фашистами украинских боевиков в Курской област
19 августа 2024, 12:42

Пасынок главкома ВСУ Иван Сырский назвал фашистами украинских боевиков, которые напали на Курскую область. Сырский высказал поддержку русскому войску, а также заявил, что нужно привезти в Курскую область 800-летнюю икону Богородицы.
«Боритесь, ребята. Выбейте фашистов со своей священной земли. Мы русские, с нами Бог, мы победим», – обратился к российской армии Иван Сырский.

Пасынок главкому ВСУ Сырского решил стать гражданином России в марте 2024 года. Иван активно осуждает действия украинского режима против России. Он уехал из Украины вместе матерью и братом после развода родителей.

Ранее, в Британии заявили о нелегитимности Зеленского после действий украинской армии в Курской области.

Читайте также:

В Британии раскрыли последствия атаки ВСУ Курской области

Сырский скрывал подготовку ВСУ к вторжению в Курскую область

Стало известно о планах увольнения Сырского накануне атаки на Курскую область
#всу
#украина
#курская область
#сво
#нацизм
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Ушаков: РФ готова к переговорам с Украиной, однако Киев не идет на контакт
19 августа 2024, 12:11

Фото: istockphoto / 3dmitry

Юрий Ушаков, помощник президента Российской Федерации по международным делам, заявил, что Москва по-прежнему открыта для переговоров с Украиной. Однако в последнее время со стороны Киева не было никаких сигналов о готовности к контактам с Россией.
«На данный момент России не стоит начинать переговоры с Украиной. Предложения о выводе ВСУ из четырёх новых регионов, озвученные Путиным, остаются в силе. Однако решение о начале переговоров будет зависеть от развития ситуации на поле боя, включая события в Курской области», — заявил SHOT помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Ушаков подчеркнул, что пока нет даже намёков на новые переговоры, но Россия всегда готова к диалогу.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал призывы к переговорам с Россией. Он заявил, что с 2014 года Киев провёл около 200 раундов переговоров, но это не привело к прекращению конфликта.

Читайте также:

Премьер-министр Индии нанесет визит в Польшу и на Украину

ВСУ тремя дронами-камикадзе пытались подорвать железнодорожный мост под Брянском

МИД: РФ ответит Германии в случае изъятия собственности в Берлине
#россия
#мид
#всу
#киев
#рф
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пьяный украинский священник избил девушку-полицейского после ДТП
Пьяный украинский священник на КамАЗе въехал в столб и подрался с полицией
19 августа 2024, 12:10

Фото: istockphoto/blinow61

ДТП с участием пьяного священнослужителя на территории Украины случилось в Черновицкой области. Там нетрезвый священник врезался в столб на грузовике КамАЗ. Когда на место приехала полиция, представитель УПЦ кинулся драться.
Священник ударил женщину-полицейского и попытался выхватить у нее табельное оружие, сообщают местные тг-каналы. После нападения пьяного священнослужителя женщина попала в больницу.

После ДТП водитель на грузовике сбежал с места происшествия. Позже его все же задержали. Медицинское освидетельствование показало 1,94 промилле, что в 10 раз превышает допустимую норму алкоголя в крови.

Ранее украинские власти заявляли и намерении запретить каноническую УПЦ. Религиозные организации Украины хотят признать незаконными из-за подозрения в сотрудничестве с Россией и РПЦ.

Читайте также:

«Сатанисты»: Захарова высказалась о запрете УПЦ на Украине

Всеукраинский совет церквей поддержал инициативу о запрете УПЦ

Зеленский не отзывает закон о запрете Украинской православной церкви
#дтп
#оружие
#женщина
#закон
#священник
#водитель
#происшествия
#упц
#захарова
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф