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Одну треть всего контингента, отправленного в Курскую область, потеряли боевики ВСУ, сообщил YouTube-каналу Dialogue Works экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон.
«Для украинцев все складывается очень плохо. Я думаю, что, по крайней мере, треть военнослужащих была убита — это серьезное число, и одному Богу известно, сколько из них ранено», — прокомментировал силовик.Джонсон дополнил, что отчаянные шаги киевского режима под Курском сравнимы с попыткой поставить в казино на кон деньги, которые откладывались на обучение детей, чтобы попытаться сорвать куш.
По мнению Джонсона, именно такую ставку сделала Украина и проиграла, потеряв все ресурсы, чтобы продолжать сражение.
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