Власти Венгрии отказались поддержать вступление Украины в Евросоюз

Фото: iStock/rarrarorro
Власти Венгрии отказались поддержать вступление Украины в ЕС и изменение бюджета союза ради помощи Киеву, об этом сообщили в администрации премьер-министра страны Виктора Орбана.
По мнению венгерских властей, как проект о дальнейшей поддержке Киева, так и о вступлении Украины в состав ЕС детально не проработаны, и потому не могут быть одобрены.
Напомним, ближайший саммит Европейского союза должен состояться 14-15 декабря. На нём будут обсуждать вопросы дальнейшей поддержки Вооружённых сил Украины, а также перспективы вступления Киева в Евросоюз.
При этом, ранее венгерский премьер уже заявлял, что страна намерена полностью приостановить поддержку Украины, если в ЕС не изменится политика в отношении этого вопроса. По мнению Орбана, необходимо оценить рациональность потраченных ранее средств и коллегиально прийти к решению о том, стоит ли помогать Украине в будущем.
Читайте также:
Politico: Орбан пригрозил ЕС приостановкой помощи Киеву
DR: Саммит ЕС по Украине может завершиться рождественским сюрпризом для Путина
«Мир любой ценой»: Стало известно, почему Зеленский не подписывает закон о призыве
Напомним, ближайший саммит Европейского союза должен состояться 14-15 декабря. На нём будут обсуждать вопросы дальнейшей поддержки Вооружённых сил Украины, а также перспективы вступления Киева в Евросоюз.
Читайте также:
Politico: Орбан пригрозил ЕС приостановкой помощи Киеву
DR: Саммит ЕС по Украине может завершиться рождественским сюрпризом для Путина
«Мир любой ценой»: Стало известно, почему Зеленский не подписывает закон о призыве
Евгения Парфентьева