Украина вышла из ещё одного соглашения стран СНГ

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Украина вышла из соглашения в рамках СНГ о выполнении полётов воздушных судов специального назначения. Об этом в своём Telegram-канале написал представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.
Отмечается, что в соглашении также упоминаются полёты самолётов спецназначения с главами государств, председателями верховных советов, главами правительств, а также с официальными государственными и правительственными делегациями на борту.
Соглашение было подписано странами СНГ в 1993 году.
Ранее сообщалось, что Украина сорвала соглашение по безопасности в Чёрном море, переговоры по которому Анкара вместе с Москвой и Киевом вела в течение двух месяцев.
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Соглашение было подписано странами СНГ в 1993 году.
Ранее сообщалось, что Украина сорвала соглашение по безопасности в Чёрном море, переговоры по которому Анкара вместе с Москвой и Киевом вела в течение двух месяцев.
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Анастасия Чинкова