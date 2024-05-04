Стало известно, когда Украина получит первые доходы от российских активов

Европейский союз может перечислить Украине первые доходы от замороженных российских активов до конца года, заявила представитель ЕС в Киеве Катарина Матернова, сообщает ТАСС.
«Я очень надеюсь, что в этом году мы сможем предоставить Украине заработанные проценты, то есть не саму сумму (активов), а то, что эти деньги зарабатывают. Это около трех миллиардов евро, такая оценка сейчас», – сказала она, выразив надежду, что эти деньги будут переданы Украине до конца 2024 года.
Ранее начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий заявил, что заблокированные Западом российские активы приносят около 10 миллиардов долларов в год.
При этом эксперт подчеркнул, что полная конфискация российских активов может спровоцировать зеркальные действия со стороны российских властей и привести к национализации активов, принадлежащих представителям недружественных государств. Осадчий пояснил, что по этой причине против такой идеи категорически выступают лоббисты, ведущие бизнес в Российской Федерации.
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Александр Климов