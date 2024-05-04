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Стало известно, когда Украина получит первые доходы от российских активов

04 мая 2024, 05:26

Европейский союз может перечислить Украине первые доходы от замороженных российских активов до конца года, заявила представитель ЕС в Киеве Катарина Матернова, сообщает ТАСС.
«Я очень надеюсь, что в этом году мы сможем предоставить Украине заработанные проценты, то есть не саму сумму (активов), а то, что эти деньги зарабатывают. Это около трех миллиардов евро, такая оценка сейчас», – сказала она, выразив надежду, что эти деньги будут переданы Украине до конца 2024 года.

Ранее начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий заявил, что заблокированные Западом российские активы приносят около 10 миллиардов долларов в год.



При этом эксперт подчеркнул, что полная конфискация российских активов может спровоцировать зеркальные действия со стороны российских властей и привести к национализации активов, принадлежащих представителям недружественных государств. Осадчий пояснил, что по этой причине против такой идеи категорически выступают лоббисты, ведущие бизнес в Российской Федерации.

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#россия
#украина
#евросоюз
#ес
Алжир запросил проведение закрытого заседания Совбеза ООН по массовым захоронениям в Газе
Алжир запросил на 7 мая заседание СБ ООН по массовым захоронениям в Газе
04 мая 2024, 06:12

Фото: iStock/Viktor Sidorov

Алжир запросил проведение yf вторник, 7 мая, заседание Совета Безопасности ООН по вопросу массовых захоронений в секторе Газа, передает РИА Новости со ссылкой на представителя Совета Безопасности.
Уточняется, что консультации по этому вопросу будут закрыты для общественности.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя призвал провести независимое международное расследование по факту обнаружения массовых захоронений в секторе Газа.

В конце апреля стало известно, что в массовом захоронении на территории медицинского учреждения Насер в городе Хан-Юнис в секторе Газа были обнаружены тела не менее 180 человек. В массовом захоронении, созданном израильской армией, были найдены тела мужчин, женщин и детей.

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В Киеве рассказали о «катастрофических» последствиях прекращения западной помощи
Депутат Дубинский: без помощи Запада Киеву грозят катастрофические последствия
04 мая 2024, 05:49

Фото: iStock/JARAMA

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, задержанный по подозрению в государственной измене, заявил на своем Telegram-канале, что Украина исчерпала свой запас прочности.
Обратив внимание на статью Associated Press, Дубинский отметил, что украинские военные и власти сообщают о проблемах в строительстве оборонительных укреплений из-за отсутствия необходимого оборудования и бюрократических сложностей. Дубинский также задался вопросом, стоит ли Соединенным Штатам обращать внимание на эту ситуацию.

Депутат поинтересовался, «о чем вообще думали на ставке главкомверха в 22-м и 23-м годах». Он напомнил, что вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила об отсутствии у Киева плана «Б» без помощи США. По словам Дубинского, без поддержки Запада Украине грозят катастрофические последствия.

«А я скажу больше: мы исчерпали за октябрь 2023 – апрель 2024 тот запас прочности, который у нас без этой помощи вообще был. То есть прекращение и задержка в поставках могут иметь катастрофические последствия. И русские, к сожалению, это тоже понимают», – отметил он.

Ранее глава дипломатии Европейского союза Жозеп Борель заявил, что без помощи Запада конфликт на Украине закончится через две недели

. «Если поставки оружия прекратятся, то Украина не сможет сопротивляться и будет вынуждена сдаться, и война закончится», – заявил он.

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Politico: США боятся отправлять Киеву БПЛА MQ-9 Reaper, так как их могут сбить
04 мая 2024, 04:40

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Соединенные Штаты не решаются отправить разведывательные и атакующие беспилотные летательные аппараты (БПЛА) MQ-9 Reaper на Украину, опасаясь, что они будут сбиты российскими войсками. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.
Утверждается, что эти беспилотники находятся в верхней части списка вооружений, запрошенных Киевом у Вашингтона. По словам источников, Вооруженные силы Украины (ВСУ) хотят организовать серию военных операций летом и ищут способы найти вражеские цели в глубине линии фронта. Киев планирует использовать беспилотники только в разведывательных целях. Однако США опасаются, что если беспилотники будут уничтожены, они могут попасть в руки российской армии.

Ранее стало известно, дрон-камикадзе ВСУ атаковал Белгородскую область. Атака произошла в селе Малиновка, в 6 километрах от российско-украинской границы. Беспилотник влетел в один из домов и взорвался.

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#украина
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#белгородская область
#россия
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На Украине высказались об «исчезновении» министра обороны в документах
04 мая 2024, 04:29

Фото: iStock/djedzura

С конца апреля документы Министерства обороны Украины подписывает заместитель министра Иван Гаврилюк. Министр Рустем Умеров находился в командировке, сообщает информационное агентство УНИАН в своем Telegram-канале.
«Приказы министерства обороны Украины вместо министра Рустема Умерова начал подписывать его заместитель Иван Гаврилюк. Причем в статусе "временно исполняющего обязанности министра обороны"», – отмечается в публикации.

В то же время в министерстве обороны объявили, что Гаврилюк подписывает контракт как «временно исполняющий обязанности министра обороны Украины», поскольку министр Умеров находится в командировке. Однако в министерстве не сообщили, вернулся ли министр обороны Умеров к своим официальным обязанностям.

Ранее в украинских социальных сетях появилась информация о том, что приказ Министерства обороны от 27 апреля о внесении изменений в положение о военно-врачебных комиссиях Вооруженных сил Украины (ВСУ) был подписан Гаврилюком, а не Умеровым.

Рустем Умеров был назначен министром обороны Украины в сентябре 2023 года. Его предшественник Алексей Резников занимал этот пост около двух лет.

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#документы
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Трамп составил план завершения конфликта на Украине
Telegraph: Трамп составил план завершения конфликта на Украине
04 мая 2024, 03:56

Бывший президент США Дональд Трамп составил подробный план мирного завершения конфликта на Украине, передает газета Telegraph.
По информации издания, Трамп не будет обнародовать этот план до президентских выборов в США, намеченных на ноябрь. По словам источника, политик не будет говорить об этом плане «в кабельных телеканалах, потому что тогда теряется весь рычаг воздействия.

Информатор добавил, что во время предвыборной кампании Трамп будет довольствоваться заявлениями о прекращении кризиса. Таким образом он будет склонять американских избирателей в пользу мирного урегулирования на Украине.

В интервью Fox News в июле 2023 года Трамп пообещал прекратить конфликт на Украине в течение 24 часов, если победит на президентских выборах. Он неоднократно делал подобные заявления.

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#украина
#конфликт
#поддержка
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На Западе назвали приоритетное пожелание Киева в списке помощи от Вашингтона
Politico: дроны MQ-9 – приоритетное желание Украины к США
04 мая 2024, 03:21

Фото: iStock/vadimrysev

Западное издание Politico обнародовало приоритетные запросы Украины в списке помощи, запрашиваемой Киевом у Вашингтона. Отмечается, что на первом месте стоят разведывательные дроны MQ-9 Reaper.
Издание уточняет, что украинские военные планируют летние операции и ищут новые способы обнаружения и отслеживания целей. В публикации со ссылкой на источники также говорится, что Киев и раньше пытался использовать беспилотники для атак и наблюдения, но теперь особенно заинтересован в разведке.

«Три представителя отрасли и человек, знакомый с украинскими запросами, заявили, что желание получить дроны для Украины не ново, но этот запрос стал более приоритетным для Киева, поскольку там ищут любые преимущества на поле боя», – сообщает издание.

Ранее стало известно, что Пентагон выбрал исполнителя контракта на закупку оружия против глушилок GPS для Украины. Соответствующий контракт будет заключен на 23,5 миллиона долларов США.

20 апреля Конгресс США принял законопроект о выделении дополнительной помощи Украине. Более 310 членов Палаты представителей поддержали и 112 выступили против законопроекта, согласно которому Киеву будет направлена помощь в размере около 61 миллиарда долларов США.

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#помощь
#поставки
#дрон
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Россия разработала «беспощадное оружие» для прорыва обороны ВСУ – немецкие СМИ
04 мая 2024, 02:46

Фото: iStock/Dmitry Belyaev

В Германии заявили, что в России появилось «беспощадное оружие», способное прорвать оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным газеты Die Welt, речь идет об усовершенствованной версии тяжелой огнеметной системы ТОС-3.
По данным издания, военные аналитики сообщают, что уже создан прототип новой системы, которая является следующим этапом в развитии ТОС-1 и ТОС-2.

По мнению экспертов, ТОС-3, если он появится на поле боя, может стать самым грозным оружием России в украинском конфликте. Однако его точные возможности пока неизвестны.

Военные эксперты считают, что появление этого тяжелого огнемета увеличит мощь российской армии, а его снаряды не смогут выдержать даже бункеры.

Полковник австрийской армии Маркус Райснер отметил, что ТОС-3 сможет стрелять термобарическими снарядами на большие расстояния, чем предыдущие усовершенствованные версии.

Ранее издание «Армейский стандарт» сообщало, что ТОС-3 «Дракон», возможно, сможет действовать без транспортных средств, что повысит эффективность его применения. Кроме того, количество термобарических и зажигательных боеголовок в боевом модуле будет уменьшено, что позволит увеличить его мощность и дальность стрельбы.

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#оборона
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Глава МИД Венгрии раскритиковал высказывания Макрона об отправке войск Киеву
Глава МИД Венгрии: возможно расширение масштабов конфликта на Украине
04 мая 2024, 01:33

Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто раскритиковал комментарии президента Франции Эммануэля Макрона о возможном размещении западных войск на Украине. Как сообщает ТАСС, министр иностранных дел Сийярто заявил об этом в интервью французскому телеканалу LCI.
«Мы находимся рядом с конфликтом и прекрасно понимаем, что если западные войска будут на территории Украины, то масштабы войны значительно возрастут», – сказал глава МИД.

Он подчеркнул, что эскалация очень опасна и что венгры не хотят третьей мировой войны. Министр иностранных дел также призвал западные державы урегулировать конфликт путем прекращения огня и начать мирные переговоры.

2 мая президент Макрон заявил, что Франция по-прежнему согласна направить войска на Украину. Он также подтвердил свое намерение продолжать оказывать Киеву поддержку оружием. В то же время глава государства подчеркнул, что Франция должна держать все свои военные планы в секрете, чтобы сохранить свой авторитет.

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#поставки
#военные
#помощь
#венгрия
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В Венгрии назвали последствия отправки войск НАТО на Украину
Сийярто: отправка войск НАТО на Украину пересечет красные линии
04 мая 2024, 00:39

Фото: iStock/CatEyePerspective

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто прокомментировал высказывания президента Франции Эммануэля Макрона о возможном присутствии западных войск на Украине, передает французский телеканал LCI.
Сийярто заявил, что размещение войск НАТО на Украине пересечет красную линию, проведенную самим альянсом. Он также предположил, что это решение может привести к глобальному конфликту, и объяснил последствия. По словам министра, необходимо сделать все возможное, чтобы избежать конфликта между Москвой и НАТО.

«Если страна-член НАТО отправит войска на Украину, это будет означать прямой конфликт с Россией, а это означает третью мировую войну», – отметил он.

Ранее Сийярто изложил условия переговоров по Украине. По его словам, в диалоге должны участвовать все стороны конфликта.

2 мая президент Макрон заявил, что Франция открыта для отправки войск на Украину. Он также подтвердил свое намерение продолжать оказывать Киеву помощь оружием. В то же время глава государства подчеркнул, что Франция должна держать все свои военные планы в секрете, чтобы сохранить свой авторитет.

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