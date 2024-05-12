Участницу от Израиля освистали во время финала «Евровидения-2024»

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Израильскую певицу Эден Голан освистали в финале конкурса «Евровидение-2024», сообщает британское издание The Mirror.
Отмечается, что Голан освистали, как только она вышла на сцену. Ропот продолжался на протяжении всего исполнения песни. Также Голан воспрепятствовали провести генеральную репетицию 9 мая.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала финал конкурса «Евровидение», прошедший в Швеции. По ее словам, соревнование «переплюнуло любую оргию, шабаш или ритуальное святотатство».
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«Я стою на этой сцене с огромной гордостью. Горжусь нашей песней и тяжелой работой, которую мы вложили в нее. Горжусь своей страной и ее жителями», – отреагировала на инцидент Голан.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала финал конкурса «Евровидение», прошедший в Швеции. По ее словам, соревнование «переплюнуло любую оргию, шабаш или ритуальное святотатство».
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Александр Климов