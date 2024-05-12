«Похороны Европы»: Захарова об «Евровидении»

Фото: сайт МИД РФ
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале прошедший в Швеции конкурс «Евровидение».
«"Евровидение-2024" переплюнуло любую оргию, шабаш или ритуальное святотатство. Похороны Западной Европы проходят штатно. Без сюрпризов», – написала она.
Ранее стало известно о дисквалификации участника «Евровидения-2024» от Нидерландов Йоста Кляйна (псевдоним Joost).
Финал музыкального конкурса «Евровидение-2024» проходит 11 мая в южном шведском городе Мальме. В этом городе конкурс проводится уже в третий раз. Россия была дисквалифицирована от участия в конкурсе 2022 года в связи с проведением специальной военной операции (СВО) на Украине.
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