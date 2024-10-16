«Сначала вступить в НАТО»: Зеленский презентовал «план победы» из пяти пунктов

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к парламенту с презентацией своего «плана победы», который включает пять ключевых пунктов. Информацию об этом распространил 16 октября депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.
Первый пункт — это стремление Украины вступить в НАТО в ближайшем будущем. Второй пункт предполагает перенос боевых действий на территорию России. Гончаренко подчеркнул необходимость проведения совместных операций с европейскими странами для противодействия дронам над Украиной и снятия ограничений на удары западными ракетами по территории России.
Третий пункт — это неядерное сдерживание России. К этому пункту прилагается секретный документ, который получили страны-партнеры Украины. Предлагается разместить на территории Украины комплекс неядерного стратегического сдерживания и начать совместное производство оружия.
Четвертый пункт — это предложение Евросоюзу и США заключить специальное соглашение о совместной защите и инвестициях в добычу и использование урана, титана и лития. Пятый пункт ориентирован на послевоенный период. Согласно ему, после победы над Россией украинские военные будут делиться опытом с военными НАТО.
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Третий пункт — это неядерное сдерживание России. К этому пункту прилагается секретный документ, который получили страны-партнеры Украины. Предлагается разместить на территории Украины комплекс неядерного стратегического сдерживания и начать совместное производство оружия.
Четвертый пункт — это предложение Евросоюзу и США заключить специальное соглашение о совместной защите и инвестициях в добычу и использование урана, титана и лития. Пятый пункт ориентирован на послевоенный период. Согласно ему, после победы над Россией украинские военные будут делиться опытом с военными НАТО.
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Лия Мурадьян