«Не позволить Путину»: Раскрыта основная стратегия НАТО по Украине

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Стратегия НАТО по Украине заключается в том, чтобы страна имела возможность продолжать боевые действия. Такое заявление сделал генсек альянса Марк Рютте в рамках пресс-конференции в Брюсселе.
«Не позволить Путину добиться желаемого на Украине, — это означает оказание массовой помощи Украине, чтобы они могли сопротивляться. Мы должны сделать все, чтобы Украина имела возможность продолжать действовать», — заявил Рютте.
Он считает, что именно помощь Запада сможет обеспечить Украине сильные позиции на переговорах с российской стороной. Таким образом, Рютте отметил, что если Владимир Зеленский и согласится на переговоры с Москвой, то это произойдет с «позиции силы».
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Элина Позднякова