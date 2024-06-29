Украине выдвинули требования по борьбе с коррупцией

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Международный валютный фонд (МВФ) потребовал от Украины внесения изменений в Таможенный кодекс для усиления антикоррупционных мер и продолжения международной финансовой помощи. Об этом сообщает Bloomberg.
Киев обязан привести таможенные процедуры в соответствие с нормами Евросоюза и обеспечить прозрачность в подборе руководства и сотрудников.
До конца сентября 2024 года Украина должна провести внешний аудит Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), при этом аудиторы будут выбраны международными партнерами, как указано в публикации.
Кроме того, Украине необходимо пересмотреть налоговые льготы, чтобы увеличить бюджетные доходы, а также мобилизовать внутренние доходы и смягчить денежно-кредитную политику.
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До конца сентября 2024 года Украина должна провести внешний аудит Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), при этом аудиторы будут выбраны международными партнерами, как указано в публикации.
Кроме того, Украине необходимо пересмотреть налоговые льготы, чтобы увеличить бюджетные доходы, а также мобилизовать внутренние доходы и смягчить денежно-кредитную политику.
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Артем Кузьмин