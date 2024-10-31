Украинская компания попросила арестовать госимущество России в США и Британии

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Украинская энергетическая компания «Нафтогаз» запросила арест госимущества России в США и Британии. Об этом сообщает Ilta-Sanomat.
Отмечается, что подобные запросы были направлены и в другие государства, где, по мнению компании, находится российское государственное имущество. Представитель компании Владислава Смолинска сообщила, что полный список стран не разглашается.
Накануне появилась информация о том, что в Финляндии был наложен арест на российские государственные активы на сумму четыре миллиарда евро. Уточняется, что в ответ Крым может провести национализацию объектов, которые имеют связь с Финляндией.
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