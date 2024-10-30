В США объяснили цель новых антироссийских санкций

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Новые американские санкции были введены против 400 физических и юридических лиц, которые поддерживают «российскую агрессию» на Украине. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает РИА Новости.
По словам Блинкена, Госдеп ввел ограничения против оборонно-промышленного комплекса и энергетического сектора России. Уточняется, что новые санкции также коснулись нескольких компаний КНР, которые, согласно его мнению, поставляют продукцию двойного назначения предприятиям оборонно-промышленного комплекса РФ.
Блинкен заключил, что данные ограничительные меры Госдепа США направлены против обхода санкций.
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