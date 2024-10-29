Россия бессрочно закрыла въезд для 131 австралийца в ответ на санкции

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Россия в качестве ответа на политически мотивированные санкции в отношении юридических и физических лиц РФ со стороны правительства Австралии приняла решение на бессрочной основе закрыть въезд для 131 австралийца. Об этом сообщается в заявлении МИД РФ.
В ведомстве подчеркнули, что Канберра не собирается отказываться от антироссийского политического курса и продолжает вводить новые ограничения в отношении граждан и компаний из России.
В связи с этим принято решение о закрытии на бессрочной основе въезда в Россию для 131 австралийца, в числе которых представители военно-промышленного комплекса, журналисты и общественные деятели, занимающиеся формированием антироссийской повестки дня в Австралии.
В МИД РФ добавили, что продолжат работу над актуализацией стоп-листа России.
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В связи с этим принято решение о закрытии на бессрочной основе въезда в Россию для 131 австралийца, в числе которых представители военно-промышленного комплекса, журналисты и общественные деятели, занимающиеся формированием антироссийской повестки дня в Австралии.
В МИД РФ добавили, что продолжат работу над актуализацией стоп-листа России.
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Анастасия Чинкова