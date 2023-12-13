Украинские экстремисты владели предприятиями российского ВПК

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Промышленный холдинг, имеющий заводы в четырех регионах России и поставляющий изделия для военно-промышленного комплекса страны, находился под управлением украинских граждан. Эта информация стала известна из материалов судебного процесса, пишет «Коммерсант».
Согласно данным Генеральной прокуратуры России, Ефименко выступает в роли активного спонсора ВСУ. Через него не только поступают поставки продуктов, одежды и маскировочных сетей, но также осуществляется закупка дронов, тактических рюкзаков, аптечек и медикаментов. Ефименко сам не присутствует в России, передав контроль над активами своей сестре Елизавете Андреевой.
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Артем Кузьмин