В США назвали российское оружие, которое сковывает ВСУ в зоне СВО

Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
Удары беспилотной авиации ВС РФ, особенно дронов «Ланцет», сковали ВСУ на линии боевого соприкосновения. Об этом заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.
«Беспилотники преобразили поле боя. На данный момент российское господство в этой сфере настолько велико, что украинцев это парализовало. Они не могут двигаться», - рассказал Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
По его словам, российские военные оперативно засекают бойцов ВСУ и ликвидируют, нанося по ним массированные удары. Риттер считает, что у ВС РФ в распоряжении имеется огромное количество беспилотников, которых хватит на каждого украинского военного.
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