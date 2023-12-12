В Германии предупредили Украину о предстоящем кошмаре

Международный валютный фонд разработал негативный сценарий развития конфликта на Украине, по которому боевые действия продлятся до конца 2025 года, что приведет к падению ВВП страны на пять процентов в 2024 году и сохранению показателя неизменном в следующем году. Об этом сообщает РБК.