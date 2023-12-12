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Правительство США обрекает на смерть украинских военных, заставляя продолжать их боевые действия без достаточного вооружения. Так написал немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети X.
«Вашингтон заставляет Украину воевать с ограниченным бюджетом, а это означает, что еще больше украинцев погибнут. Байден безответственный. Он не дает начаться мирным переговорам и продолжает свой прокси конфликт с Россией», — отметил Дотком.
По его словам, российская армия побеждает на поле боя, в виду того, что ее ВПК не имеет ограничений в бюджете.
По его словам, киевские власти никак не помогают бойцам. А пока они воюют на линии боевого соприкосновения, в Киеве продолжается обычная жизнь. Для примера он привел сообщение о запуске поезда в Карпаты для тех, кто любит кататься на горных лыжах. Кривонос отметил, что это выводит военных из себя.
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