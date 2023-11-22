Украинские молодые мужчины массово бегут из страны

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Из Украины в Евросоюз сбежали порядка 650 тысяч мужчин призывного возраста. Такие данные приводит австрийское издание Еxxpress со ссылкой на данные Евростата.
При этом уточняется, что 190 тысяч украинских мужчин находятся в Германии. Однако в это число вошли только официально зарегистрированные лица. Примерно еще 100 тысяч украинских призывников находится в стране нелегально. Такие данные указывают на подавленное моральное состояние среди молодых украинцев.
Уточняется, что человеческими ресурсами так не получится и будет становиться все труднее. После начала спецоперации люди начали массово покидать Украину или перемещаться внутри страны.
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«Для Украины потеря годных к военной службе мужчин на второй год войны является серьезной проблемой. Ракеты, танки, боеприпасы и другое военное оборудование можно заменить – при условии, что западные союзники его поставят», - говорится в сообщении издания.
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Элина Позднякова