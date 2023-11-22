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Для бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ) не существует никаких правил ведения войны, главная особенность их боевых действий — это подлость. Они могут, например, добавлять к минам и снарядам ржавые патроны, или прицельно бить по раненым и эвакуируемым из района боестолкновений. Об этом рассказал в интервью РИА Новости доброволец с позывным «Варяг».
«Это главная фишка, которую они получили от своих инструкторов американцев и Великобритании. Например, ранить одного, дождаться эвакуации и еще раз нанести удар. <...> По всем правилам это запрещено, а они еще делают об этом ролики, делятся и так сказать хвастаются, что они такие герои», — рассказал журналистам начальник штаба добровольческого штурмового корпуса батальона «Скиф».Не брезгуют украинские солдаты и нарушением международных конвенций о способах и методах ведения войны. Скажем, ржавые патроны, добавляемые к минам, они долго выдерживают боеприпасы в земле, чтобы те, попадая в раны наших бойцов, заставляли их мучаться ещё сильнее.
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