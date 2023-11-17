Украинский актёр Иваница призвал Киев отказаться от захвата Крыма и Донбасса

Известный украинский актёр, участник передачи «Дизель шоу», а ныне — боец Вооружённых сил Украины (ВСУ) Олег Иваница в интервью изданию «Страна.ua» призвал официальный Киев отказаться от идеи вооружённого присоединения Крыма и Донбасса. По его словам, в противном случае жители этих территорий будут считать Украину захватчиком.