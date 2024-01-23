Фото: iStock/krblokhin
Украинский олигарх, депутат Верховной рады Сергей Тарута заявил о некомпетентности президента Украины Владимира Зеленского и его команды. Его слова приводит испанская газета El Mundo.
«Ни одна администрация президента не продемонстрировала такого уровня некомпетентности», - заявил Тарута.
По его словам, именно страны Запада заставили Киев начать летнее контрнаступление, которое не имело шансов на успех и впоследствии с треском провалилось. Тарута с сожалением отметил, что ответственность за смерти украинских военных лежит на плечах Запада. Украина заплатила жизнями, а союзникам остается только беспокоиться об опросах.
Читайте также:
Песков заявил, что Зеленский хочет быть похожим на Путина
В США раскрыли, кем Зеленский хочет заменить Залужного
СМИ раскрыли, что станет со столицей Украины после поражения ВСУ
Элина Позднякова