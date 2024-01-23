СМИ раскрыли, что станет со столицей Украины после поражения ВСУ

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После поражения ВСУ на поле боя столицу Украины перенесут во Львов. Такой прогноз делает в своей статье Asia Times.
«В последние месяцы наметилась новая стратегия в отношении Украины. Если понимать ее правильно, то она призвана справиться с новой реальностью: Украина проиграет войну, и ее правительству, возможно, придется эвакуироваться из Киева», — говорится в статье.
По словам автора, Вашингтон уже осознал, что Украине не удастся победить Россию, и начал готовить стратегию на случай поражения ВСУ. В статье предполагается, что после окончательного поражения столицу Украину перенесут из Киева во Львов, а во главе государства встанет начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов.
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