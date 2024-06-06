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Украинский политолог Бондаренко раскрыл судьбу саммита в Швейцарии

Политолог Бондаренко: Украина не смогла выполнить задачи саммита в Швейцарии
06 июня 2024, 10:18
Фото: iStock/william87

Фото: iStock/william87

Украина не смогла достичь своих целей на предстоящем саммите в Швейцарии. Об этом украинский политолог Константин Бондаренко заявил в интервью YouTube-каналу «Вышка».
По его словам, саммит постепенно начинает менять свою форму, превращаясь в форум. Статус саммита предполагает дискуссию лиц, которые принимают конкретные решения, а не просто выступают в роли статистов и людей, передающих мнение.

Также Бондаренко подчеркнул, что одной из целей киевских властей было привлечение максимального числа представителей стран Глобального Юга, чтобы тем самым создать давление на Россию.



В результате политолог указал на то, что ни одна из этих задач не была выполнена.

Эксперт добавил, что любой принятый в ходе встречи документ будет представлять собой совершенно «пустую» декларацию. А обязующие соглашения приняты не будут, поскольку на саммите будут представлены «не те люди».

В заключение он подчеркнул, что итогом конференции будет какое-то завершающее заявление, которое Россия просто примет к сведению, а конкретных решений, способных изменить ситуацию, ждать не стоит.

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#швейцария
#саммит
#соглашения
#политолог
Политик Филиппо: Оппозиции следует бойкотировать встречу Зеленского и Макрона
06 июня 2024, 11:33

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Французские политики, представляющие оппозиционные партии, должны выступить против визита Владимира Зеленского во Францию и его встречи с президентом Эммануэлем Макроном. Об заявил лидер французской партии «Патриоты», кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо.
В своей социальной сети X (бывший Twitter) политик назвал планирующуюся встречу «позорным зрелищем». Он отметил, что она обойдётся налогоплательщикам ещё в несколько миллиардов евро и приведёт к эскалации украинского конфликта в полномасштабную войну.

По мнению Филиппо, если французские оппозиционные партии не будут выступать против визита Зеленского в предстоящую пятницу, они тем самым будут причастны к продолжению боевых действий на Украине, а также к разрушению Франции как государства.

Во вторник информационное агентство AFP сообщило, что президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу, 7 июня, примет Владимира Зеленского в своей резиденции в Елисейском дворце.

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Правительство РФ утвердило распоряжение о строительстве первой в стране ВСМ
Правительство РФ утвердило распоряжение о строительстве ВСМ Москва – Петербург
06 июня 2024, 11:14

Фото: iStock/Serjio74

Правительство России утвердило распоряжение о строительстве первой в стране высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Отмечается, что правительство продолжает работу над созданием условий реализации инвестиционного проекта по строительству ВСМ. Было подписано распоряжение об утверждении основных условий концессионного соглашения, в основе которого лежит реализация данного проекта.

Днём ранее на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) были представлены проекты будущих ВСМ. Протяженность сети таких инновационных железных дорог составил 4 671 километр. Им планируется построить по пяти направлениям: Москва – Санкт-Петербург, Москва – Екатеринбург, Москва – Адлер, Москва – Минск и Москва – Рязань.

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#железная дорога
#строительство
#москва
#санкт-петербург
#правительство
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Медведев: пусть объекты союзников Киева сгорят в адском пламени от применения оружия РФ
Медведев: Россия намеренно не назвала регионы, куда может быть отправлено оружие
06 июня 2024, 10:46

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин накануне допустил отправку российского оружия в регионы, конфликтующие с государствами, которые поставляют оружие Украине. На это указал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале.
Он уточнил, что речь идёт о странах НАТО и Соединённых Штатах.

По словам чиновника, это значительное изменение во внешней политике России. Так, Запад убеждён, что имеет право поставлять любые виды оружия Киеву, а остальные государства, тем временем, не могут помогать России. То есть, по логике западных политиков, Россию надо уничтожать всеми возможными способами, и никто не имеет права встать на её защиту, предоставив оружие, технику и иное необходимое для обороны имущество.

После заявления Путина, продолжил Медведев, США и их союзники почувствуют применение российского оружия со стороны третьих стран. Эти государства намеренно не были названы, но ими могут быть все, кто считает США врагом.

Эти удары будут максимально разрушительными для общего противника. И пусть горят в адском пламени «чувствительные объекты государств, поставляющих оружие Киеву», заключил Медведев.

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#оружие
#дмитрий медведев
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Сийярто: Продолжение конфликта на Украине чревато эскалацией
06 июня 2024, 09:24

Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

Мирные переговоры по Украине необходимо начинать уже сейчас. Дальнейшая эскалация украинского конфликта чревата эскалацией и тяжёлыми последствиями.
Об этом на полях Петербургского экономического форума (ПМЭФ) заявил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто, передаёт РИА Новости. Ранее он говорил, что Венгрия никогда не будет принимать участие ни в каких действиях, связанных с поставками оружия Украине. По его словам, чем больше вооружений будет направляться Киву, тем дольше будет продолжаться конфликт, тем больше риск гибели людей и дальнейшего распространения военных действий.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в свою очередь говорил о необходимости помешать Европе вступить в войну с Россией. По его словам, венгерские власти знают, как это сделать. Орбан считает, что агрессивные планы Евросоюза и НАТО ведут у расширению конфликта на Украине.

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#венгрия
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#украина
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МИД КНР: Китай готов развивать сотрудничество с Украиной во всех областях
06 июня 2024, 08:30

Фото: istockphoto/designer491

Китай готов к сотрудничеству с Украиной по всем направлениям. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел КНР Сунь Вэйдун.
Накануне, 5 июня, в Пекине прошли консультации между внешнеполитическими ведомствами двух стран, напоминает РИА Новости. Украину на встрече представлял первый заместитель министра иностранных дел Андрей Сибига. По итогам переговоров представитель МИД КНР сообщил, что стороны обменялись мнениями по украинскому кризису и другим региональным и международным вопросам, представляющим общий интерес.

Сунь Вэйдун отметил, что Китай готов работать с Украиной для реализации важного консенсуса, достигнутого главами двух государств. А также содействовать обменам и сотрудничеству во всех областях и всячески поддерживать и развивать украинско-китайские отношения.

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#китай
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#консультации
#отношения
#украина
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Япония высказалась о возобновлении диалога с Россией
Япония назвала неприемлемыми слова Путина об условиях возобновления диалога
06 июня 2024, 08:23

Фото: iStock/Dilok Klaisataporn

Япония посчитала несправедливыми и неприемлемыми слова президента России Владимира Путина, который заявил, что российско-японский диалог будет возможен только после смены Токио позиции по Украине. Такое заявление сделал генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси в рамках регулярной пресс-конференции.
«Мы считаем позицию России, которая пытается переложить ответственность на Японию, несправедливой и совершенно неприемлемой», — так Хаяси прокомментировал слова Путина о возможности российско-японского диалога только после смены Токио позиции по Украине.

Хаяси снова подверг критике действия России на Украине, и повторил, что позиция Японии по «решению проблемы северных территорий» (так в Японии называют южную часть Курильских островов – ред.), а также заключению мирного договора не изменится.

Накануне Путин на встрече с главами мировых СМИ заявил, что в настоящее время нет условий для продолжения диалога между Россией и Японией по мирному договору. Однако президент РФ подчеркнул, что Москва готова его возобновить при условии создания необходимых условий с японской стороны.

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#рф
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Токио назвал неприемлемыми названные Путиным условия возобновления диалога
06 июня 2024, 08:06

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Японское правительство считает «несправедливыми и неприемлемыми» слова Путина о том, что возобновление российско-японского диалога возможно только после смены Токио позиции по Украине. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси.
Выступая на регулярной пресс-конференции, он прокомментировал заявление российского лидера о возможности возобновления обсуждения мирного договора с Японией. Путин, в частности, сказал, что Москва не отказывается для диалога, но препятствием для него является, в числе прочего, то, что официальный Токио присоединился к призывам нанести России стратегическое поражение.

Ёсимаса Хаяси назвал позицию Москвы, которая «пытается переложить ответственность на Японию, несправедливой и совершенно неприемлемой». Он также подчеркнул, что позиция японского правительства по решению проблемы северных территорий (так в Японии называют южную часть Курильских островов) и по заключению российско-японского мирного договора остаётся неизменной.

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Президент Сальвадора объяснил, почему Россию нельзя сломить санкциями
Президент Сальвадора Букеле заявил о невозможности сломать РФ санкциями
06 июня 2024, 06:38

Фото: istock / Derek Brumby

Российскую Федерацию не сломить вводимыми против неё санкциями, поскольку она построена как сверхдержава. Такое заявление сделал президент Сальвадора Найиб Букеле.
«Если вы введете санкции в отношении Испании, вы разрушите её экономику. Но если вы введете санкции против России, вы не сможете сломать Россию, потому что она построена как сверхдержава», — сказал Букеле в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
Он отметил, что Россия обладает энергией, природным газом, промышленными мощностями, заводами и рабочими.


В России неоднократно заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на государственной несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу недостаточно мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что санкции против РФ неэффективны.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Как утверждает президент, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

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Россия ответит Франции, если Париж «тронет наших дипломатов», заявила Захарова
Захарова: Франции грозят ответные меры в случае нападок на дипломатов РФ
06 июня 2024, 06:30

Фото: сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова протестировала угрозы внешнеполитического ведомства Франции по поводу введения «санкции» в отношении российских дипломатов в Париже. Дипломат предупредила об ответных мерах в своём Телеграм-канале.
До этого МИД Франции пригрозил, что комментарии диппредставительства РФ в Париже по вопросу возможной отправки на Украину французских военных инструкторов, не останутся без последствий.

«Я тогда еще и вариант Г добавлю: тронут наших дипломатов, получат ответные меры», — написала Захарова.
Она уточнила, такие угрозы последовали после того, как пресс-секретарь посольства во Франции прокомментировал слова Сергея Лаврова о том, что французские инструктора в случае отправки на Украину станут законной целью для ВС РФ. В свою очередь, представитель посольства заявил, что инструкторы, обучающие украинских военные лучше целиться в русских, станут законной целью — «на войне, как на войне».

Ранее сообщалось, что Париж возмутился из-за предупреждения России о судьбе наёмников на Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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