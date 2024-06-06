Украинский политолог Бондаренко раскрыл судьбу саммита в Швейцарии

Япония посчитала несправедливыми и неприемлемыми слова президента России Владимира Путина, который заявил, что российско-японский диалог будет возможен только после смены Токио позиции по Украине. Такое заявление сделал генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси в рамках регулярной пресс-конференции.