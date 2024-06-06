Украинский политолог Бондаренко раскрыл судьбу саммита в Швейцарии

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Украина не смогла достичь своих целей на предстоящем саммите в Швейцарии. Об этом украинский политолог Константин Бондаренко заявил в интервью YouTube-каналу «Вышка».
По его словам, саммит постепенно начинает менять свою форму, превращаясь в форум. Статус саммита предполагает дискуссию лиц, которые принимают конкретные решения, а не просто выступают в роли статистов и людей, передающих мнение.
Также Бондаренко подчеркнул, что одной из целей киевских властей было привлечение максимального числа представителей стран Глобального Юга, чтобы тем самым создать давление на Россию.
В результате политолог указал на то, что ни одна из этих задач не была выполнена.
Эксперт добавил, что любой принятый в ходе встречи документ будет представлять собой совершенно «пустую» декларацию. А обязующие соглашения приняты не будут, поскольку на саммите будут представлены «не те люди».
В заключение он подчеркнул, что итогом конференции будет какое-то завершающее заявление, которое Россия просто примет к сведению, а конкретных решений, способных изменить ситуацию, ждать не стоит.
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Также Бондаренко подчеркнул, что одной из целей киевских властей было привлечение максимального числа представителей стран Глобального Юга, чтобы тем самым создать давление на Россию.
В результате политолог указал на то, что ни одна из этих задач не была выполнена.
Эксперт добавил, что любой принятый в ходе встречи документ будет представлять собой совершенно «пустую» декларацию. А обязующие соглашения приняты не будут, поскольку на саммите будут представлены «не те люди».
В заключение он подчеркнул, что итогом конференции будет какое-то завершающее заявление, которое Россия просто примет к сведению, а конкретных решений, способных изменить ситуацию, ждать не стоит.
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Анастасия Чинкова