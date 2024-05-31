Политолог Жарихин убеждён, что на саммите по Украине затронут тему ввода миротворцев

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Тема ввода в зону СВО миротворцев будет затронута в рамках саммита по Украине, который состоится в Швейцарии. Об этом сообщает Bloomberg.
Замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин заявил, что конференция, запланированная на 15 и 16 июня, станет очередной «большой провокацией» для России. Ожидается, что в рамках мероприятия участники могут проголосовать за ввод на Украину иностранных миротворцев, что сделает легальным присутствие военных НАТО в стране. Одновременно с этим такой шаг Запада может обернуться началом масштабного противостояния России и западных государств.
Напомним, что от участия в саммите отказались главы Китая, России, Индии, Бразилии и ряда других крупных мировых держав.
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Анастасия Чинкова