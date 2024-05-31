Украина заключит три соглашения по безопасности на саммите в Стокгольме. Об этом в Telegram-канале заявил экс-президент Украины Владимир Зеленский.
«Сегодня Украина подпишет сразу три соглашения по безопасности, которые зафиксируют прогнозируемую оборонную и другую разностороннюю поддержку на длительный период», – написал Зеленский.
Со слов политика, ключевые приоритеты украинской стороны на саммите заключаются в создании общих предприятий по производству систем противовоздушной обороны, обеспечении ВСУ вооружениями, а также в глобальной работе по принуждению РФ к миру.
По мнению российской стороны, поставки оружия украинским неонацистам мешают урегулировать конфликт, напрямую втягивают страны альянса в него и являются «игрой с огнем».
По словам главы МИД России Сергея Лаврова, любые грузы, содержащие вооружение для Украины, будут законными российскими целями.
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