Украинским беженцам в Чехии заплатят, чтобы они вернулись на родину

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Президент Чехии Пётр Павел подписал закон о финансовой помощи тем находящимся в стране украинским беженцам, которые пожелают вернуться на родину. Об этом 24 декабря пишет газета «Известия».
Размер предоставляемой для этого суммы, частично покрываемой чешским правительством, будет зависеть от многих факторов, а воспользоваться ею можно будет лишь однократно.
Ранее сообщалось, что правительство Норвегии будет выплачивать беженцам из Украины 1500 евро, в случае их добровольного возвращения на родину. При этом уточняется, если украинский беженец вновь решит приехать в Норвегию, он должен будет вернуть часть полученных за свой отъезд денег. Сумма будет зависеть от времени, которую человек проведет на Украине.
Украинские беженцы, которые сейчас живут в Дании, должны будут вернуться на родину после окончания военного конфликта.
По словам министра иммиграции и интеграции страны Кааре Дибвада, Дания рассматривает приём беженцев как временное явление и не изменит своего мнения по этому поводу. Дибвад отметил, что украинская сторона ждёт своих граждан домой и Дания должна это уважать.
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Ранее сообщалось, что правительство Норвегии будет выплачивать беженцам из Украины 1500 евро, в случае их добровольного возвращения на родину. При этом уточняется, если украинский беженец вновь решит приехать в Норвегию, он должен будет вернуть часть полученных за свой отъезд денег. Сумма будет зависеть от времени, которую человек проведет на Украине.
По словам министра иммиграции и интеграции страны Кааре Дибвада, Дания рассматривает приём беженцев как временное явление и не изменит своего мнения по этому поводу. Дибвад отметил, что украинская сторона ждёт своих граждан домой и Дания должна это уважать.
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Артем Путинцев