Berlingske: Живущие в Дании беженцы с Украины должны будут вернуться домой

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Украинские беженцы, которые сейчас живут в Дании, должны будут вернуться на родину после окончания военного конфликта. Об этом сообщило издание Berlingske со ссылкой на слова министра иммиграции и интеграции Дании Кааре Дибвада.
По словам министра, Дания рассматривает приём беженцев как временное явление и не изменит своего мнения по этому поводу. Дибвад отметил, что украинская сторона ждёт своих граждан домой и Дания должна это уважать.
Ранее немецкое издание Der Erste написало о том, что украинские беженцы, которые проживают в Германии, боятся возвращаться домой, поскольку боятся, что их снова отправят воевать. Ещё один собеседник СМИ заявил, что просто не хочет быть пушечным мясом. По его мнению, солдаты, которые никогда в жизни не держали в руках оружие, никак не смогут помочь Украине.
За последние два месяца Норвегия приняла на 50 процентов больше украинцев, чем Дания, Швеция и Финляндия вместе взятые. В октябре 2023 года официальный Осло объявил, что «возглавит» программу внедрения для стимулирования украинцев быстрее вступить в трудовую жизнь. В Дании трудоустроены 56 процентов украинских беженцев. В Норвегии этот показатель упал с 19,3 процента (август) до 18,1 процента (октябрь).
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Ранее немецкое издание Der Erste написало о том, что украинские беженцы, которые проживают в Германии, боятся возвращаться домой, поскольку боятся, что их снова отправят воевать. Ещё один собеседник СМИ заявил, что просто не хочет быть пушечным мясом. По его мнению, солдаты, которые никогда в жизни не держали в руках оружие, никак не смогут помочь Украине.
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Артем Путинцев