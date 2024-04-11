«Украинцы тут патроны подносили»: Лукашенко раскрыл, с кем России стоит вести переговоры

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в четверг, что Минск при необходимости может помочь России в переговорах с Украиной, но прежде всего нужно вести переговоры с теми силами, которые стоят за Киевом. Так он ответил на вопрос, как России вести переговоры с Украиной после теракта в «Крокусе». Видео интервью опубликовал журналист Павел Зарубин.
По словам Лукашенко, Москва вряд ли будет разговаривать с Киевом после теракта в «Крокус Сити Холле». В этом вопросе может помочь Белоруссия.
«Чего вы будете ползать перед кем-то и проситься поговорить про "Крокус". Сейчас надо до конца разобраться. Украинцы украинцами. Но за украинцами, вы правильно обнаружили, стоят определенные силы. Вы тоже их знаете. Вот с теми надо разговаривать. А украинцы тут патроны подносили», — заявил Лукашенко.
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Элина Позднякова