Президент Белоруссии Лукашенко прибыл в Москву с рабочим визитом

Президент Украины Владимир Зеленский требует от ЕС принять страну в союз уже в июне текущего года, или же российский лидер Владимир Путин воспримет отсутствие данного решения как слабость. Такое заявление Зеленский сделал в рамках совместной конференции с коллегами из Литвы и Польши Гитанасом Науседой и Анджеем Дудой в Вильнюсе.