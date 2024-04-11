Президент Белоруссии Лукашенко прибыл в Москву с рабочим визитом

Фото: сайт Кремля
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву. В полёте его сопровождала первая женщина-космонавт республики Марина Василевская.
Визит белорусского лидера в Россию продлится два дня, сообщает информационное агентство БелТА. 11 апреля он проведёт переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, а на следующий день главы двух государств примут участие в мероприятиях, посвящённых Дню космонавтики. Вот почему Лукашенко в поездке сопровождает первая женщина-космонавт Белоруссии.
Во время переговоров лидеры двух стран затронут вопросы, требующие обсуждения на высшем уровне. Будет обсуждаться региональная, международная и общемировая повестка, а также координация совместных действий по реагированию на вызовы и угрозы.
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