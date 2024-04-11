Путин прокомментировал удары по энергообъектам Украины

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Россия из гуманных соображений не наносила удары по энергетическим объектам Украины зимой, однако была вынуждена ответить на атаки Киева на энергообъекты РФ. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.
«Мы наблюдали серию ударов по нашим энергообъектам последнее время и вынуждены были отвечать. Я хочу подчеркнуть, мы даже, исходя из гуманитарных соображений, зимой не наносили никаких ударов», — заявил Путин.
Он уточнил, что в зимний период Россия намеренно не наносила удары по эноргообъектам Украины, чтобы не оставить без электричества больницы и другие социальные учреждения.
Однако российский лидер подчеркнул, что Москва вынуждена была пойти на подобный шаг после серии украинских ударов по российским энергетическим объектам.
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Элина Позднякова