Умер президент Намибии Хаге Гейнгоб

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В Намибии на 83-м году жизни скончался президент страны Хаге Готфрид Гейнгоб. По сообщению офиса главы государства, в момент смерти он находился в больнице в окружении жены и детей.
Хаге Гейнгоб родился 3 августа 1941 года в намибийском городе Очиваронго. В 1989–1990 годах он возглавлял Конституционное собрание Намибии, которое разрабатывало основной закон страны. На пост президента был избран в ноябре 2019 года.
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