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Умер президент Намибии Хаге Гейнгоб

04 февраля 2024, 08:43
Фото: РИА Новости

Фото: РИА Новости

В Намибии на 83-м году жизни скончался президент страны Хаге Готфрид Гейнгоб. По сообщению офиса главы государства, в момент смерти он находился в больнице в окружении жены и детей.

В январе в канцелярии президента сообщили, что врачи диагностировали у него рак. Запланировано заседание правительства, чтобы принять соответствующие меры и решить вопросы с процедурой похорон, сообщают сотрудники офиса президента в социальной сети Х (бывший Twitter). Временно исполнять обязанности главы государства будет исполнять вице-президент Нанголо Мбумба.

Хаге Гейнгоб родился 3 августа 1941 года в намибийском городе Очиваронго. В 1989–1990 годах он возглавлял Конституционное собрание Намибии, которое разрабатывало основной закон страны. На пост президента был избран в ноябре 2019 года.

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Менее 10% депутатов ЕП поддержали идею не признавать итоги выборов в России
04 февраля 2024, 08:20

Фото: istockphoto/Callan Quinn

В Европарламенте из 705 депутатов призыв не признавать итоги предстоящих в России выборов поддержали лишь 29. С таким обращением к парламентариям от стран Евросоюза обратился депутат от Эстонии генерал Рихо Террас.
По сообщению портала эстонского телерадиовещания ERR, петицию, кроме самого Терраса, подписал ещё один представитель Эстонии Яак Мадисон, а также депутаты от Болгарии, Испании, Нидерландов, Италии, Литвы, Латвии, Польши, Швеции, Румынии, Словакии, Финляндии, Дании, Чехии и Венгрии, всего 29 человек. В состав высшего законодательного органа ЕС входит 705 депутатов.

Эстонский парламентарий также написал, что проведение выборов в Крыму, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях якобы противоречат принципам демократии.

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Депутат ГД Белик: Зеленский был в шоке после слов Дуды о Крыме
Депутат ГД Белик: Дуда шокировал Киев тем, что признал Крым российским
04 февраля 2024, 07:58

Фото: istockphoto/VvoeVale

Киевские власти были шокированы словами президента Польши Анджея Дуды о том, что Крым исторически принадлежит России. Он, к тому же добавил, что сомневается в том, что у Украины появится возможность вернуть полуостров под свою власть.
Об этом заявил депутат Государственной думы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик. В разговоре с РИА Новости парламентарий напомнил, что польский лидер накануне в интервью телеканалу признал, что Крым исторически принадлежал России, а сам он не знает, сможет ли Украина когда-нибудь вернуть его.

По мнению депутата, такое заявление Дуды выбило почву из-под ног его украинского коллеги Зеленского. Представители киевского режима, конечно, никак не могли ожидать подобного политического демарша именно от Польши.

Как считает Дмитрий Белик, слова президента Польши являются сигналом для всего западного мира. Все прекрасно знают, что именно эта страна является самым последовательным проводником политики США, и именно поляки отличаются самой ярой русофобией. Заявление Дуды многих на Западе заставит задуматься о том, стоит ли рвать рубахи и вагонами отправлять на Украину деньги в попытках сделать то, во что не верит даже Польша, заключил парламентарий.

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В США отреагировали на визит Карлсона в Москву
Конгрессвумен Грин: демократы боятся, что Карлсон возьмет интервью у Путина
04 февраля 2024, 04:21

Фото: iStock/microgen

Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин в соцсети X (бывший Twitter) оценила визит журналиста Такера Карлсона в Москву. По ее словам, он может взять интервью у президента России Владимира Путина.
В своем сообщении Грин отметила, что демократы и их сторонники в СМИ тревожатся по поводу возможного интервью Карлсона с Путиным, указав, что в Вашингтоне не одобряют тех, кто критикует власти США.

Такер Карлсон, впервые посетивший Россию, уже третий день находится в Москве. За это время он посетил спектакль «Спартак» в Большом театре. Журналист известен своей критикой политики президента США Джо Байдена, ранее отмечал, что действия хозяина Белого дома могут привести к глобальному конфликту. В 2023 году власти США запретили ему брать интервью у Путина.

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США хотят получить оплату от Турции за обслуживание удерживаемых F-35
Aydınlık: США хотят получить оплату от Турции за обслуживание удерживаемых F-35
04 февраля 2024, 02:19

Фото: iStock/Milous

США требуют от Турции оплату за обслуживание шести истребителей F-35A Lightning II, которые Анкара так и не получила из-за приобретения российских ЗРК С-400, пишет газета Aydınlık.
Эти самолеты регулярно проходят техническое обслуживание для поддержания готовности к эксплуатации. Американская сторона настаивает на оплате расходов, включая ангар и содержание истребителей, а также дополнительных выплат из-за перебоев в цепочке поставок F-35.

Согласно закону конгресса США, Пентагон имеет право потратить до 30 миллионов долларов на перелет шести турецких F-35 в другое место для временного хранения.

В то время как США предъявляют финансовые требования к Турции, последняя требует возврата 1,4 миллиарда долларов, заплаченных за проект, и компенсации ущерба, вызванного исключением турецких компаний из программы производства F-35. Прогресс в разрешении этого спора пока не достигнут.

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В ФРГ помощник депутата Шмидта уволился после обвинений в шпионаже на Россию
03 февраля 2024, 21:56

Фото: iStock/arsenisspyros

В ФРГ помощник депутата от партии «Альтернатива для Германии» Евгения Шмидта Владимир Сергиенко принял решение об увольнении после того, как СМИ обвинили его в шпионаже на Российскую Федерацию. Об этом немецкий парламентарий сообщил в Facebook.*
В публикации говорится, что Сергеенко работал на Шмидта с целью помочь русскоязычным жителям Германии, так как с начала СВО им пришлось пережить массовую враждебность, включая освещение в СМИ.

Депутат добавил, что за публикацию ложной информации подал в суд на издание Bild.

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*Запрещенная в России экстремистская организация
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Сийярто назвал попытки ЕС ввести новые санкции против России несерьёзными
03 февраля 2024, 20:26

Фото: iStock/MarinaLitvinova

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что попытки Евросоюза (ЕС) ввести против Российской Федерации новые санкции выглядят несерьёзно, так как предыдущие очевидно провалились. Об этом пишет РИА Новости.
Он отметил, что ЕК готовит 13-й пакет антироссийских санкций, но сделать это непросто, потому что ограничения затронули уже почти все отрасли российской промышленности и финансов. Сийярто подчеркнул, что придётся приложить серьёзные усилия для того, чтобы найти организации или лиц, которые ещё не были включены в санкционный список.

«Эти усилия делают политику санкций, которая уже провалилась, просто несерьёзной, так как здесь они явно хотят собрать демонстрационный пакет. Пора осознать, что политика санкций полностью провалилась, и что Евросоюз не следует представлять в более легкомысленном свете, чем это абсолютно необходимо», — заявил он после неформального совещания глав МИД стран ЕС в Брюсселе.

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Стала известна дата проведения заседания СБ ООН из-за ударов США по Ираку и Сирии
Полянский: Заседание СБ ООН из-за ударов США по Сирии и Ираку пройдёт 5 февраля
03 февраля 2024, 19:50

Фото: iStock/travelview

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Россия в связи с ударами США по Сирии и Ираку запросила срочное заседание Совбеза ООН. Предполагается, что оно пройдёт 5 февраля.
«Мы только что запросили срочное заседание СБ ООН в связи с угрозами миру и безопасности, созданными ударами США по Ираку и Сирии», — написал Полянский в своём Телеграм-канале.

По его словам, гайанцы, председательствующие в феврале, планируют назначить его на 16:00 5 февраля (00:00 по мск).

Ранее МИД РФ сообщил, что Россия осудила ракетные удары Соединённых Штатов по Сирии и Ираку, в связи с чем планирует добиться срочного рассмотрения сложившейся ситуации на Совбезе ООН.

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Россия отправила МАГАТЭ разъяснения по поводу минных заграждений вокруг ЗАЭС
03 февраля 2024, 19:36

Фото: istockphoto/Alexey Tolmachov

Постоянное представительство РФ при международных организациях в Вене направило в адрес секретариата Международного агентства по атомной энергии вербальную ноту по поводу минных заграждений между внутренним и внешним периметрами Запорожской АЭС (ЗАЭС).
В российском постпредстве отметили, что их установка не противоречит никаким нормам и рекомендациям агентства. Также работники представительства России заверили, что установленные мины не будут представлять никакой угрозы для персонала станции и находящихся там экспертов МАГАТЭ.

Этот своеобразный минный буферный пояс предназначен для сдерживания украинских диверсантов и препятствования их проникновению в район, непосредственно прилегающий к ЗАЭС, отмечается в документе, опубликованном на странице постпредства в социальной сети Х (бывший Twitter). Это, в частности, соответствует четвёртому из «пяти тезисов» по обеспечению ядерной и физической безопасности на ЗАЭС, озвученных генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Мариано Гросси в Совете безопасности ООН в мае 2023 года.

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Запад планирует обязать Россию выплатить долги перед конфискацией её активов
03 февраля 2024, 19:18

Фото: istockphoto/Andrii Atanov

Страны G7 (США, Великобритания, Германия, Италия, Франция, Канада и Япония) разрабатывают план по выпуску долговых обязательств для финансирования Украины, используя в качестве обеспечения замороженные российские зарубежные активы.
Об этом сообщает издание The Finantial Times со ссылкой на источники, знакомые с содержанием соответствующих документов. Предполагается, что коалиция, поддерживающая Украину, предложит Москве погасить эти долговые обязательства. Если этого не будет сделано, Запад конфискует замороженные российские суверенные активы.

По словам авторов публикации, такая мера позволит союзникам Киева решить вопрос с финансированием Украины, не ожидая решения сложных юридических вопросов, связанных с конфискацией российских активов. Использование активов в качестве залога для привлечения долга — это попытка найти компромисс между разными точками зрения, высказываемыми внутри G7 и Евросоюза, отмечается в материале.

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