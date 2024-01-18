Депутат Журавлев: Запад потерял Африку

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Первый заместитель комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев Запад, особенно Франция, потерял влияние над Африкой.
Об этом, по его словам, говорит просьба ЦАР разместить на территории республики российскую военную базу.
Он также поддержал возрождение военных баз в Африке для восстановления влияния России в регионе.
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«В Африке у нас были советские военные базы в Египте, Эфиопии, Тунисе, Ливии, Судане. В основном в портовых городах, приспособленных для стоянки и ремонта ВМФ. Некоторые, кстати, после того как были оставлены, заняли американцы, и до сих пор, к примеру в Судане, там располагаются подразделения армии США», — поделился в беседе с NEWS.ru Журавлев.
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