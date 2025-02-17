UNIQLO может вернуться в Россию

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Японская компания UNIQLO, производящая одежду, задумалась о возвращении на российский рынок. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Несколько бывших сотрудников торговой сети в беседе с каналом рассказали, что получили в общем чате от своего бывшего руководителя вопрос о возможном возращении на прежнее место работы. При этом никаких сроков или условий не предлагалось. Также сама компания никаких официальных заявлений не делала.
Напомним, что UNIQLO приостановила работу в России 10 марта 2022 года на неопределённый срок из-за ситуации на Украине. При этом в официальном заявлении причиной закрытия были обозначены трудности в дальнейшем ведении бизнеса на территории страны. В 2023 года бренд полностью покинул российский рынок.
Отметим при этом, что дочка FAST RETAILING CO., LTD. в России – юридическое лицо ООО «Юникло (РУС)» – не была ликвидирована и продолжает существовать.
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Напомним, что UNIQLO приостановила работу в России 10 марта 2022 года на неопределённый срок из-за ситуации на Украине. При этом в официальном заявлении причиной закрытия были обозначены трудности в дальнейшем ведении бизнеса на территории страны. В 2023 года бренд полностью покинул российский рынок.
Отметим при этом, что дочка FAST RETAILING CO., LTD. в России – юридическое лицо ООО «Юникло (РУС)» – не была ликвидирована и продолжает существовать.
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Анастасия Чинкова