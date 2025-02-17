McDonald's может вернуться в Россию уже в этом году

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По словам политолога, генерального директора ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадима Сипрова, McDonald's может вернуться на рынок РФ уже в конце этого года. Об этом он заявил в своем интервью для aif.ru.
«Возможно, к концу года в России снова появятся вывески McDonald's», — предположил Сипров.
Такой вывод он сделал на фоне геополитических изменений в мире. В связи с этим Сипров предсказывает возвращение на российский рынок не только McDonald's, но и других крупных западных брендов. В пример он привел PepsiCo, Coca-Cola, Apple, Microsoft, Cisco, Johnson & Johnson, Nike и Ford. Политолог уточнил, что первыми в РФ должны появиться именно бренды из США. Ключевым фактором является лояльность к Штатам тех стран, где расположены штаб-квартиры западных компаний.
Также Сипров подчеркнул наличие у США списка банков из РФ, который в первую очередь будут подключены к SWIFT. В связи с этим в России вновь будут работать системы Visa и MasterCard.
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