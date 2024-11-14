BMW и Mercedes могут вернуться в Россию

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Немецкая автомобильная промышленность Германии пострадала из-за санкций против РФ, ее представителям стоит поторопиться, чтобы не потерять российский авторынок, занятый китайскими компаниями. Так считает глава консалтинговой фирмы Schneider Group Ульф Шнайдер, передает Berliner Zeitung.
По его словам, Китай очень быстро занял рынки автопромышленности, освободившиеся после ухода немецких компаний из России.
Он считает, что в случае отмены в ближайший год ограничений на поставку в Россию BMW и Mercedes, россияне вновь начнут покупать немецкие автомобили.
Шнайдер добавил, что прекрасно представляет возобновление экономических связей между ФРГ и РФ после окончания конфликта на Украине и выразил надежду на отмену санкций против РФ, так как они все равно не оказывают ожидаемого воздействия на Москву.
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«Нельзя сказать, что Россия сильно страдает от дефицита. Поэтому мы должны быть осторожны, чтобы на долгое время не потерять некоторые рынки, на которые мы наложили санкции», — отметил Шнайдер.
Он считает, что в случае отмены в ближайший год ограничений на поставку в Россию BMW и Mercedes, россияне вновь начнут покупать немецкие автомобили.
Шнайдер добавил, что прекрасно представляет возобновление экономических связей между ФРГ и РФ после окончания конфликта на Украине и выразил надежду на отмену санкций против РФ, так как они все равно не оказывают ожидаемого воздействия на Москву.
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Элина Позднякова